Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?

Мнения
642
Айман Аманжолова
Таким вопросом задался Депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы Алиев на своей странице в Facebook, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Фейсбук

«Не могу смириться с тем, когда наши госинвестиции кормят не казахскую семью», - написал депутат в соцсети. 

Сегодня ежегодный совокупный объём регулируемых закупок в Казахстане составляет около 30 триллионов тенге.

Это всё, что государство контролирует в рамках закона: строительство, инфраструктура, дороги, социальные объекты, жильё, закупки государственных компаний и недропользователей.

Это колоссальные средства, которые должны не только обеспечивать развитие страны, но и давать казахстанцам работу, стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне. Однако реальность показывает другое.

Есть компании, где в штате - от пару десятков до нескольких сотен сотрудников, а при этом они одновременно участвуют в десятках проектов на десятки и сотни миллиардов тенге: строят и участвуют в приобретении по госзаказу тысячи квартир по линии госпрограмм, являются подрядчиками социальных объектов, выполняют работы по водоснабжению, теплоснабжению, школам, больницам, инфраструктуре, и параллельно остаются исполнителями госзаказов у крупных квазикомпаний на несколько сотен млрд тенге (!!!)

«Возникает закономерный вопрос: как с таким количеством людей можно физически реализовать такие объёмы работ? Ответ очевиден — никак», - продолжил депутат.

Значит, по мнению мажилисмена, существует теневая схема: фактические исполнители - это гастарбайтеры и неучтённые рабочие, по которым не уплачиваются налоги, социальные и пенсионные взносы.

Ещё тревожнее, что государственные органы своим молчанием и бездействием фактически поддерживают такую практику.

Формально у нас есть приоритет для отечественных товаропроизводителей (ОТП) и казахстанского содержания (ТРУ — товары, работы, услуги).

Эти вопросы находятся в ведении Министерства промышленности и строительства, но фактический контроль часто носит формальный характер.

Параллельно ответственность несут и другие ведомства: Министерство труда и социальной защиты, которое должно видеть реальную занятость и фонд оплаты труда, и фискальные органы, которым поручено отслеживать подоходный налог, социальные взносы и медицинское страхование.

Если бы все эти средства оседали в карманах казахстанцев, мы бы видели меньше безработицы, меньше социальных выплат, и, наоборот, - больше людей, занятых в реальной экономике, особенно сейчас, в Год рабочих профессий, объявленный Президентом страны, где расходуются сотни млрд для обучения. Вот такой, вот мультипликативный эффект.

«Мною уже проведён определённый объём работы — в том числе по линии указанных министерств. Этот вопрос подробно обсуждён с вице-премьером по экономическому блоку Сериком Жумангариным, и я уверен, что мы сможем вывести его на повестку дня как один из ключевых вопросов экономической и социальной политики», - написал депутат в соцсети.

«Государственные деньги — это не просто бюджетные цифры. Это труд, стабильность и уверенность для сотен тысяч казахстанских семей. Каждый тенге должен возвращаться в экономику страны и работать на наших граждан, на их семьи и на будущее Казахстана», - заключил депутат Мажилиса.

 

#мажилис #инвестиции #депутат #мнение

Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
