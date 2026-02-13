Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане

Армия
176
Айман Аманжолова
корреспондент

12 февраля 2026 года в международном аэропорту г.Астана состоялось торжественная встреча победителей и участников соревнований UAE SWAT Challenge в г.Дубай (ОАЭ), передает корреспондент Kazpravda.kz

Пять сводных команд подразделений специального назначения Службы государственной охраны РК, Комитета национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел РК с триумфом вернулись из международного турнира элитных подразделений, также известном как “Олимпиада спецназа”, проведенном в ОАЭ 7-11 февраля т.г. в седьмой раз.

 Команда “Kazakhstan C” стала безоговорочным победителем UAE SWAT Challenge - 2026. Радость победы удвоила команда “Kazakhstan А”, заняв второе место престижного мирового турнира. Остальные три команды вошли в лучшую 20-ку среди 109 команд-участников из 48 стран.

Члены команд спецподразделений Казахстана продемонстрировали всему миру выдающуюся физическую форму, безупречную командную слаженность и несгибаемую волю к победе. Особое внимание болельщиков со всего мира завоевала наша женская сборная “Tomiris”. На каждом этапе турнира она уверенно лидировала среди женских команд и находилась на передовых местах в общем зачете, оставляя позади команды с мужским составом. Участники UAE SWAT Challenge соревновались в выполнении пяти специализированных заданий, которые включали тактические операции, штурм здания и башни, действия по спасению заложников и офицеров и комплексную полосу препятствий.

В соревнованиях прошлых лет команды специальных подразделений Казахстана также занимали призовые места. Отечественные команды поздравил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Он отметил отличную подготовку бойцов, проявленные ими волю к победе и высокий дух патриотизма.

 

 

 

#Казахстан #спецназ #ОАЭ #Дубай

