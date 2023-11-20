3 человека погибли в ДТП в Актюбинской области

Смертельная авария произошла в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Фото: polisia.kz

По данным пресс-службы МВД, 19 ноября примерно в 5:45 на 73 км трассы Актобе – Оренбург, вблизи поселка Мартук, произошла авария с участием автомобилей Audi, Lexus и Subaru Forester.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водители Lexus и Subaru, пассажир Subaru.

Кроме того, пассажир Lexus госпитализирован в районную больницу.

Проводится досудебное расследование по части 4 уголовной статьи "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".