Трое человек погибло в ДТП в Алматинской области

Легковушка столкнулась с автомобилем, ехавшим по «встречке» в Жамбылском районе

Фото: ДП Алматинской области

4 февраля на 102 км автодороги Алматы - Бишкек произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматинской области

По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra.

В результате аварии оба водителя и пассажир Hyundai Elantra погибли на месте. Еще один пассажир Chevrolet Cobalt с различными травмами госпитализирован в больницу. По факту ДТП зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование.

«Полиция региона призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах», - напомнили в ДП.

Сегодня премьер отметил рост крупных аварий на дорогах РК и поручил внедрить алгоритмы по недопущению массовых ДТП.

Вчера в Туркестанской области в ДТП погибло шесть человек.