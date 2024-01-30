Школьницы забрались на крышу многоэтажки ради фото

В минувшие выходные в соцсетях распространилось видео, как в городе Усть-Каменогорск три несовершеннолетние девочки делают фотографии, сидя на краю крыши многоэтажки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ВКО

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В ходе разбирательств сотрудники полиции установили личности подростков. Ими оказались ученицы 6 класса одной из городских школ.

Все девочки воспитываются в благополучных семьях, в учебном заведении их характеризуют с положительной стороны. Со слов самих несовершеннолетних, на крыше они пытались сделать красивые селфи.

- С участницами видео и их законными представителями проведена профилактическая беседа. Им напомнили о необходимости контролировать, чем занимаются их дети, так как это порой может быть небезопасно для самих подростков, либо послужить негативным примером для других, – отметили в пресс-службе.

Департамент полиции призывает граждан быть бдительными и проявлять активную гражданскую позицию.