«Следствие установило, что старший брат в начале августа через мессенджер устроился курьером-закладчиком, – пояснили в департаменте. – За каждую закладку ему обещали оплату 2 750 тенге. За день он делал по 50 тайников и больше, но оплату так и не получил».

По словам младшего брата, он всего лишь откликнулся на просьбу помочь спрятать свертки, о том, что это наркотики, не знал. В настоящее время все закладки установлены и изъяты. По факту начато досудебное расследование.

В департаменте напомнили, что любое участие в распространении или хранении наркотических веществ, в том числе по просьбе знакомых или родственников, влечет уголовную ответственность. Так называемые вакансии курьеров, предлагаемые через мессенджеры и соцсети, – это способ вовлечения молодежи в наркопреступность. Обещанные легкие деньги в итоге приводят к лишению свободы.