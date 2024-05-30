Трудовых нелегалов в Казахстан привозили из Непала и Бангладеша

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

По результатам следственно-оперативных мероприятий в конце 2023 года изобличены 4 лица, организовавшие незаконную миграцию 20 граждан Пакистана, Бангладеша, Афганистана и Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской бласти

По данному факту расследовалось уголовное дело по ч.2 ст.394 УК РК «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».

Приговорами Кордайского районного суда 24 человека осуждены к различным срокам лишения свободы. Кроме того, 20 граждан Южной Азии после отбывания сроков выдворены из страны.

Приговоры вступили в законную силу.

Аналогично при координации прокуратуры изобличены и взяты под стражу 2 организатора незаконной миграции, переправлявшие из Кыргызской Республики 10 граждан Непала в обход пунктов пропуска госграницы.

По данному факту в настоящее время ведется досудебное расследование по ч.2 ст.394 УК РК.