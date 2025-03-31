В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена вся схема преступной деятельности от заготовки сырья и логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в городах Астана и Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

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28 марта текущего года при координации прокуратуры Туркестанской области и поэтапной реализации спецмероприятий, Департаментом экономических расследований по Туркестанской области изобличена деятельность мини-завода некурительных табачных изделий (Снюс).

Объект находился в Сайрамском районе, площадь его составляет более 1000 квадратных метров.

Обысками, в том числе в торговых точках изъято значительное количество запрещенной продукции, оборудование для ее изготовления, упаковки в количестве более 10 млн экземпляров, табака в объеме более 14 тонн, а также различные ароматизаторы и ядовитые примеси.

В отношении организаторов и участников преступной группы начато досудебное расследование по статье 301-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.