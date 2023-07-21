Центр приема граждан заработал в Доме министерств

С июля текущего года в Доме министерств (16 подъезд) в городе Астане начал работу Центр приема граждан, который призван стать единой фронт-линией центральных госорганов по работе с населением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Одной из ключевых задач центра является создание новой среды взаимодействия государства и граждан, а основные принципы его работы – клиентоориентированность, повышение качества обслуживания заявителей и внедрение новых стандартов в этой сфере в целом.

На базе центра посетители смогут в комфортных условиях подать обращения в любой госорган, а также получить консультации представителей различных ведомств, медиаторов и юридических специалистов по аналогии с ЦОНом. Кроме того, здесь же граждане смогут записаться на личный прием к первым руководителям госорганов.

На еженедельной основе на площадке центра будут проводиться личные приемы граждан представителями 18 министерств, график предварительно будет публиковаться на сайте Правительства. При этом жителям регионов не обязательно лично приезжать в столицу, так как они могут быть приняты в онлайн-формате.

Стоит отметить, что его создание является логическим продолжением большой работы по реализации концепции «Слышащего государства», инициированной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Ранее в рамках этого процесса был введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, предусматривающий приоритет прав заявителей и усиление ответственности госорганов при рассмотрении обращений. Затем начали работать отделы по контролю за рассмотрением обращений в регионах, была создана система административных судов, заработала Единая информационная система e-Otinish и так далее.

На базе нового центра также реализован цифровой ЦОН, посредством которого можно получить 1 220 государственных услуг в режиме онлайн.

Следует отметить, что в центре не будут приниматься обращения, порядок рассмотрения которых установлен законодательством РК об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным или гражданским процессуальным законодательством. По этим вопросам гражданам необходимо обращаться во фронт-офисы соответствующих правоохранительных или судебных органов.

В целом ожидается, что комплексный подход сделает новый центр востребованной диалоговой площадкой, где будет налажено взаимодействие госорганов, неправительственных организаций и общественности по самым актуальным вопросам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут центры приема граждан.