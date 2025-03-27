Центр промышленной кооперации появится на границе Казахстана и Узбекистана

Площадь центра составит 100 гектаров, из которых 50 – казахстанская часть, 50 – узбекская

Фото: akorda.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Основными задачами Центра являются создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей, интегрирование малых и средних промышленных предприятий государств Сторон в международную цепочку добавленной стоимости; повышение эффективности использования производственной базы приграничных территорий; оптимизация процессов производства и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, создаваемых на территории Центра и др.

Международный центр будет функционировать как центр интеграции, обработки и распределения крупнейших грузопотоков региона, а также развития производственной кооперации в рамках транспортного коридора «Север - Юг», и будет располагаться вблизи контрольных пропускных пунктов Казахстана «Атамекен» и Узбекистана «Гулистан».

Ранее сообщалось, что площадь центра составит 100 гектаров, из которых 50 – казахстанская часть, 50 – узбекская.

Текст закона публикуется в печати.