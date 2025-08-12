Аналогичные TUMO уже работают в Париже, Берлине, Лиссабоне и Цюрихе

Фото: пресс-служба Правительства

На заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил о запуске в Казахстане центров креативных технологий TUMO, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Проект направлен на долгосрочное развитие цифровых компетенций у молодежи и будет реализован по международным стандартам.

Центры откроются в Астане и Алматы и предложат бесплатное обучение без экзаменов и отборов по 11 направлениям – от программирования, робототехники и генеративного ИИ до графического и веб-дизайна, анимации, 3D-моделирования и музыки. Аналогичные TUMO уже работают в Париже, Берлине, Лиссабоне и Цюрихе, формируя у подростков современные навыки, востребованные в креативной и технологической индустрии.

Как отметил Жаслан Мадиев, в Казахстане планируется ежегодно обучать более 10 тыс. школьников в двух городах. -это сделаю