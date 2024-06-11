Продукты по завышенным ценам поставляли в 12 детсадов Жезказгана

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Агентство РК по финансовому мониторингу установило, что в 12-ти дошкольных организациях Жезказгана закуп социально-значимых продовольственных товаров вели по завышенным ценам у ИП, сообщает Kazpravda.kz

«Разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила: сахар - 147% (750 тг/кг против 303 тг/кг); крупа гречневая - 150% (580 тг/кг против 232 тг/кг); кефир жирностью 2,5% - 135% (450 тг/л против 179 тг/л); хлеб - 274% (475 тг/шт против 85 тг/шт); куриное яйцо - 51% (65 тг/шт против 43 тг/шт)», – говорится в официальном сообщении.

В агентстве отметили, что заключены дополнительные соглашения с поставщиком, по итогам которых обеспечено снижение цен на 12 наименований СЗПТ, такие как: хлеб, мука, сахар, масло растительное, кефир, гречка, рис, морковь, лук, соль, яйцо и картофель.

Экономия при этом составила более 17 млн тенге, добавили в пресс-службе.