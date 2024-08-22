Цены на уголь назвали в Минпромышленности

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

О формировании стоимости угля в регионах рассказали в Минпромышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ortcom.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 7 месяцев этого года было добыто 58,1 млн тонн угля. Из них на энергетику направлено 37,3 млн тонн, для коммунально-бытового сектора перевезено порядка 2,5 млн тонн угля, экспорт остался на уровне 15,8 млн тонн угля. Такие данные озвучил на площадке СЦК заместитель председателя Комитета промышленности профильного министерства Турар Жолмагамбетов.

«Составлен План потребности регионов на 2024-2025 год. Согласно плану, на этот отопительный сезон объем потребления угля составляет порядка 8,6 млн тонн. Из них для коммунально-бытового сектора 2,3 млн тонн, населению – 6,3 млн тонн», - отметил спикер.

Стоимость на всех этапах перемещения - от разреза до потребителя, ж/д перевозки - оказывает влияние на формирование цены для конечного потребителя. 

Стоимость угля в разрезе от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. тенге до 9 тыс. тенге. Уголь от «Шубарколь Комир»  стоит 8 тыс. тенге, есть рост на 900 тенге. «Каражыра» - 8,7 тыс. тенге, рост на 200 тенге. «Майкубен-Вест» - цена начинается с  7 750 тенге, «Шубарколь-премиум» - 9 тыс. тенге. У каждого предприятия своя математика себестоимости. В регионах у угольных операторов ценыварьируются от 8 тыс. тенге до 26 тыс. 

«Населенные пункты, которые находятся в пределах досягаемости разреза, приобретают напрямую у разреза, цена 8 тыс. тенге. Есть и достаточно далеко расположенные от угольных разрезов села, где может и не быть железнодорожного тупика. Путь до поселка может составлять до 200 км. Здесь уже подключаются услуги камазистов, на цену может повлиять даже рост стоимости дизельного топлива», - рассказал спикер.

В ведомстве призвали казахстанцев запастись углем до наступления холодов.

«Мы отмечаем низкие темпы закупа угля населением в некоторых регионах. Мы просим не ждать холодов, пока есть возможность, пока есть хороший запас на складах, его закупать. 8 млн тонн за одну неделю перевезти невозможно. Также региональные угольные операторы имеют ограниченные возможности продажи. К примеру, максимум могут продавать 100 машин в день. А когда наступают холода, спрос значительно выше. Появляется ажиотаж, появляется нехватка. Поэтому очень важно, чтобы население закупало, не дожидаясь холодов», - отметил Турар Жолмагамбетов.

#цены #уголь #закуп

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