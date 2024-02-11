Цены на ювелирные изделия и часы в Казахстане выросли на 4% за год

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Это меньше прошлогоднего показателя в 34%, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

За январь–декабрь 2023 года в стране произвели ювелирных и аналогичных изделий на 1,2 млрд тг — на 9,9% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Energyprom.kz.

Стоит отметить: ранее три года подряд наблюдался рост производства в отрасли: в 2022 году — на 4,4%, в 2021-м — сразу на 61,8%, в 2020-м — на 8,2%.

Цены на ювелирные изделия и наручные часы в стране по итогам января текущего года увеличились лишь на 0,1%. Для сравнения: в декабре прошлого года наблюдался рост на 1,1% — самый заметный месячный показатель удорожания за прошлый год. А в январе 2023 года, напротив, наблюдалось снижение цен в секторе — впрочем, лишь на 0,2%.

В годовой динамике цены на ювелирные изделия и часы выросли на 4,3%, что заметно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель достигал сразу 34,4%.

В частности, по итогам января 2024 года наручные часы подорожали на 10,1% за год, а годом ранее — сразу на 20,7%.

Обручальные золотые кольца подорожали лишь на 2,9% за год, при этом годом ранее рост цен составлял сразу 36,8%.

По данным Statista, объём выручки мирового рынка ювелирных изделий и часов в 2023 году достиг 374,2 млрд долл. США — на 11,5% больше, чем за 2022-й. В 2024 году прогнозируется доход в 390,7 млрд долл. США, из которых наибольший показатель придётся на Китай: 95 млрд долл. США. Кроме того, по прогнозам, 83% от всех продаж в секторе придётся на товары не люксового класса.

К 2028 году выручка мирового рынка ювелирных изделий и часов прогнозируется уже на уровне 448,9 млрд долл. США, из которых 357,2 млрд долл. США придётся на ювелирные изделия, а 91,7 млрд долл. США — на часы.

#цены #ювелирные изделия #часы

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