Цифровизация играет ключевую роль в бюджетном управлении

Цифровизация
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Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента РК

Что позволяют современные технологии? Позволяют обеспечить соблюдение бюджетной дисциплины, автоматизировать контроль финансовых расходов, усовершенствовать мониторинг государственных закупок, повысить качество налогового администрирования, то есть отследить ключевые моменты в управлении бюджетным процессом. При этом внедрение цифровых инструментов практически исключает коррупционные риски и значительно оптимизирует трудозатраты.

коллаж Натальи Ляликовой

В новом Бюджетном кодексе заложена регуляторная модель цифро­вой трансформации бюджетной сферы. При этом многие вопросы уже решены. Долгое время, к примеру, ждала своего часа оцифровка процесса управления государственным имуществом. Сейчас регулятор очень серьезно занимается этим. В пилотном режиме запущен сервис Tapsyru. Если у того или иного госучреждения имеется неиспользуемое имущество, его можно выставить на площадку данного некоммерческого «маркетплейса» гос­органов для дальнейшей передачи на баланс другого госучреждения.

С помощью этого цифрового решения государство сможет оперативно перераспределять госимущество, направляя последнее в те регионы и учреждения, где в нем есть потребность. Таким образом исключается неэффективность его использования.

Налоговое администрирование является еще одной сферой, где цифровизация способствует укреп­лению бюджетной дисциплины. Автоматизация налогового учета и внедрение цифровых налоговых платформ позволяют государству контролировать поступление налогов в бюджет, выявлять схемы уклонения от уплаты налогов и снижать уровень теневой экономики.

В части налогового и таможенного администрирования сейчас осуществляются три проекта – Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА), Smart Data Finance (SDF) и информационная система «Кеден», которые позволят заменить 12 устаревших информационных систем налогового и таможенного администрирования.

Нужно сказать, что этой оптимизации в республике ждут достаточно долго, она обсуждается с 2021 года. Есть системы, которые работают с 1998 года. Представить несложно, насколько они устарели. Не потому ли при огромном разнообразии налогов и сборов их собираемость оставляет желать лучшего? Ведь грамотное налоговое администрирование напрямую влияет на данные процессы. При существующих цифровых решениях и ситуации с дефицитом бюджета тянуть с их внедрением совершенно недопустимо.

Уверена, в скором времени очень серьезное влияние на бюджетную дисциплину окажет внедрение цифровой валюты. Если еще несколько лет назад это была прерогатива ведущих экономически развитых стран, то сегодня 94% национальных банков внедряет CDBC (Central Bank Digital Currency) – цифровые валюты центральных банков или нацио­нальные криптовалюты.

Наша республика, по оценкам Международного валютного фонда, лидирует по внедрению цифровой валюты в регионе ЦА и Ближнего Востока. На данный момент выпущено около 250 млрд цифровых тенге.

Самое главное преимущество цифровой валюты – возможность ее программировать. Как правило, задаются условия совершения транзакций. Например, платеж по событию или платеж по исполнению условий. Цифровые деньги также иногда называют «подписанными». Да, технология, лежащая в основе этих процессов, позволяет отслеживать и фиксировать все операции с ними, полностью гарантировать целевое использование бюджетных средств.

В формате пилотных проектов цифровой тенге был апробирован в социальной сфере (меры государственной поддержки детей, социальный кошелек), при возврате инвестиционных субсидий, при кредитовании отрасли животноводства, при администрировании целевого использования средств из Национального фонда, в государственных закупках. Сейчас ведется работа по цифровому НДС.

Часть бюджета проекта «Ауыл аманаты» также осуществляется через цифровую валюту. Цифровой тенге стал участником системы обеспечения прослеживаемости средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог.

Учитывая тот факт, что технология и природа этих денег достаточно новая, есть потребность в расширении инфраструктуры. Кроме того, пока сохраняется проблема в интеграции и в целом совместимости информационных систем. Ведь полный цикл движения бюджета проникает и захватывает самые разные сферы и десятки субъектов.

Использование технологий блокчейна, тех же, на которых основана экосистема цифровых валют, для учета государственных финансовых операций также является эффективным. Блокчейн позволяет обеспечивать неизменяемость записей и пред­отвращать случаи мошенничества в бюджетных процессах.

В ОАЭ и Эстонии блокчейн применяется для учета государственных контрактов, что повышает прозрачность финансовых операций и пред­отвращает махинации. Казахстан также рассматривает возможность внедрения блокчейна в государственное управление, что может стать важным шагом в повышении эффективности бюджетного контро­ля. В самое ближайшее время нам как законодателям предстоит дать правовой статус смарт-контрактам.

Масштабная работа идет по оцифров­ке процедуры оказания мер господдержки. Интеграция информационных систем позволяет в реальном времени видеть их эффективность. Важной частью этой работы станет использование Реестра отечественных товаропроизводителей, который позволит получать проверенные данные о конкретных отечественных предприятиях.

Нужно подчеркнуть, что цифровизация эффективна тогда, когда в нее включаются все без исключения этапы бюджетного процесса.

Долгое время много нареканий вызывали процедуры именно на последних этапах движения средств – в бухгалтериях. Вспомните недавний скандал с хищением нескольких миллиардов тенге бюджетных средств. Громкие дела, где фигурировали преступные группировки, стали возможными в том числе потому, что не было достаточной прозрачности в локальных информационных системах. Сейчас наученное горьким опытом Министерство финансов реа­лизует проекты, которые должны исключить возможность подобных махинаций и хищений.

Речь идет об «облачной» бухгалтерии и бюджетном мониторинге. Работы только начаты. В перспективе после охвата данными проектами всех госорганов появится возможность в режиме реального времени осуществлять мониторинг всех активов и удаленно – бухгалтерские операции. На базе собираемых данных автоматически будут формироваться отчетные формы.

Это сильно упростит ведение бухгалтерии. Сокращение человеческого участия снизит коррупционные риски, что также приблизит нас к внедрению бездекларационного налогообложения, при котором налоговые обязательства будут рассчитываться и уплачиваться автоматически.

Цифровизация также оказывает значительное влияние на процесс государственных закупок, делая его более прозрачным и конкурентным.

Внедрение электронных тендерных платформ позволило многим странам снизить коррупционные риски и повысить эффективность расходования бюджетных средств. Ведь самым стабильным и крупным потребителем товаров, работ и услуг бизнеса выступает государство.

Цифровизация госзакупок была начата одной из первых в отрас­ли – в 2009 году. До 2016-го государственные закупки постепенно переходили в электронный формат, появлялись новые функции и модули. Сегодня можно сказать, что госзакупки от планирования до оплаты на 100% оцифрованы.

Интеграция веб-портала с информационными системами государственных органов позволяет автоматически отсеивать сомнительных претендентов на участие в конкурсе. Например, задолженность по налогам или судебным актам отражается в реестре недобросовестных поставщиков. Также на портале имеются переходы на внешние сервисы госорганов, что позволяет организаторам закупок проверять соответствие потенциальных поставщиков требованиям закупок.

Сегодня все документы на госзакупках оформляются только в электронном формате. Запущен функционал электронного обжалования, реестра жалоб, результатов их рассмотрения.

После выхода нового Закона «О государственных закупках» поя­вились дополнительные инструменты. На их внедрение отводилось полгода. Существовала необходимость в интеграции систем, структурировании портала. А самое главное – нужно было встроить нормы и правила закупок в алгоритмы ИС.

Однако мы видим, что не все прошло гладко. Об этом сигнализируют пользователи портала. Надеюсь, регулятор отреагирует на недочеты в самое ближайшее время. Ведь закупки – процесс жизнеобеспечивающий, а значит, непрерывный. В будущем использование искусственного интеллекта при анализе договоров позволит выявлять аномальные цены, завышенные расценки и случаи недобросовестной конкуренции.

В ряде стран внедрены платформы, позволяющие гражданам и общественным организациям отслеживать, как расходуются государственные средства. В Бразилии, США и Канаде работают системы открытого бюджета, которые предоставляют общественности доступ к информации о государственных финансах. В Казахстане также развивается инициатива открытого бюджета, что способствует повышению общественного контроля над государственными расходами и повышает доверие граждан к бюджетной политике. Актуальность этого подхода будет расти вместе с усилением роли местного самоуправления. Мы это уже видим на примере проекта «Бюджет народного участия».

Однако оцифровка бюджетного процесса – очень сложная и долгая задача. Нужно адаптировать к нему множество участников. Поэтому впереди еще достаточно работы как у регулятора и администраторов, так и у законодателей.

В части «цифровых законов» в самое ближайшее время Мажилисом будет рассмотрена правовая основа для применения в бюджетной системе технологии искусственного интеллекта. Предстоит дополнить регуляторную базу по вопросам кибербезопасности, защиты и использования данных. Базовые основы цифровой трансформации мы должны будем прописать в Цифро­вом кодексе.

#налоги #цифровизация #государственные закупки #бюджетное управление

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