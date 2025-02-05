Цифровизация играет ключевую роль в бюджетном управлении
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Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента РК
Что позволяют современные технологии? Позволяют обеспечить соблюдение бюджетной дисциплины, автоматизировать контроль финансовых расходов, усовершенствовать мониторинг государственных закупок, повысить качество налогового администрирования, то есть отследить ключевые моменты в управлении бюджетным процессом. При этом внедрение цифровых инструментов практически исключает коррупционные риски и значительно оптимизирует трудозатраты.