Цифровизация играет ключевую роль в бюджетном управлении

В новом Бюджетном кодексе заложена регуляторная модель цифро­вой трансформации бюджетной сферы. При этом многие вопросы уже решены. Долгое время, к примеру, ждала своего часа оцифровка процесса управления государственным имуществом. Сейчас регулятор очень серьезно занимается этим. В пилотном режиме запущен сервис Tapsyru. Если у того или иного госучреждения имеется неиспользуемое имущество, его можно выставить на площадку данного некоммерческого «маркетплейса» гос­органов для дальнейшей передачи на баланс другого госучреждения.

С помощью этого цифрового решения государство сможет оперативно перераспределять госимущество, направляя последнее в те регионы и учреждения, где в нем есть потребность. Таким образом исключается неэффективность его использования.

Налоговое администрирование является еще одной сферой, где цифровизация способствует укреп­лению бюджетной дисциплины. Автоматизация налогового учета и внедрение цифровых налоговых платформ позволяют государству контролировать поступление налогов в бюджет, выявлять схемы уклонения от уплаты налогов и снижать уровень теневой экономики.

В части налогового и таможенного администрирования сейчас осуществляются три проекта – Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА), Smart Data Finance (SDF) и информационная система «Кеден», которые позволят заменить 12 устаревших информационных систем налогового и таможенного администрирования.

Нужно сказать, что этой оптимизации в республике ждут достаточно долго, она обсуждается с 2021 года. Есть системы, которые работают с 1998 года. Представить несложно, насколько они устарели. Не потому ли при огромном разнообразии налогов и сборов их собираемость оставляет желать лучшего? Ведь грамотное налоговое администрирование напрямую влияет на данные процессы. При существующих цифровых решениях и ситуации с дефицитом бюджета тянуть с их внедрением совершенно недопустимо.

Уверена, в скором времени очень серьезное влияние на бюджетную дисциплину окажет внедрение цифровой валюты. Если еще несколько лет назад это была прерогатива ведущих экономически развитых стран, то сегодня 94% национальных банков внедряет CDBC (Central Bank Digital Currency) – цифровые валюты центральных банков или нацио­нальные криптовалюты.

Наша республика, по оценкам Международного валютного фонда, лидирует по внедрению цифровой валюты в регионе ЦА и Ближнего Востока. На данный момент выпущено около 250 млрд цифровых тенге.

Самое главное преимущество цифровой валюты – возможность ее программировать. Как правило, задаются условия совершения транзакций. Например, платеж по событию или платеж по исполнению условий. Цифровые деньги также иногда называют «подписанными». Да, технология, лежащая в основе этих процессов, позволяет отслеживать и фиксировать все операции с ними, полностью гарантировать целевое использование бюджетных средств.

В формате пилотных проектов цифровой тенге был апробирован в социальной сфере (меры государственной поддержки детей, социальный кошелек), при возврате инвестиционных субсидий, при кредитовании отрасли животноводства, при администрировании целевого использования средств из Национального фонда, в государственных закупках. Сейчас ведется работа по цифровому НДС.

Часть бюджета проекта «Ауыл аманаты» также осуществляется через цифровую валюту. Цифровой тенге стал участником системы обеспечения прослеживаемости средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог.

Учитывая тот факт, что технология и природа этих денег достаточно новая, есть потребность в расширении инфраструктуры. Кроме того, пока сохраняется проблема в интеграции и в целом совместимости информационных систем. Ведь полный цикл движения бюджета проникает и захватывает самые разные сферы и десятки субъектов.

Использование технологий блокчейна, тех же, на которых основана экосистема цифровых валют, для учета государственных финансовых операций также является эффективным. Блокчейн позволяет обеспечивать неизменяемость записей и пред­отвращать случаи мошенничества в бюджетных процессах.

В ОАЭ и Эстонии блокчейн применяется для учета государственных контрактов, что повышает прозрачность финансовых операций и пред­отвращает махинации. Казахстан также рассматривает возможность внедрения блокчейна в государственное управление, что может стать важным шагом в повышении эффективности бюджетного контро­ля. В самое ближайшее время нам как законодателям предстоит дать правовой статус смарт-контрактам.

Масштабная работа идет по оцифров­ке процедуры оказания мер господдержки. Интеграция информационных систем позволяет в реальном времени видеть их эффективность. Важной частью этой работы станет использование Реестра отечественных товаропроизводителей, который позволит получать проверенные данные о конкретных отечественных предприятиях.

Нужно подчеркнуть, что цифровизация эффективна тогда, когда в нее включаются все без исключения этапы бюджетного процесса.

Долгое время много нареканий вызывали процедуры именно на последних этапах движения средств – в бухгалтериях. Вспомните недавний скандал с хищением нескольких миллиардов тенге бюджетных средств. Громкие дела, где фигурировали преступные группировки, стали возможными в том числе потому, что не было достаточной прозрачности в локальных информационных системах. Сейчас наученное горьким опытом Министерство финансов реа­лизует проекты, которые должны исключить возможность подобных махинаций и хищений.

Речь идет об «облачной» бухгалтерии и бюджетном мониторинге. Работы только начаты. В перспективе после охвата данными проектами всех госорганов появится возможность в режиме реального времени осуществлять мониторинг всех активов и удаленно – бухгалтерские операции. На базе собираемых данных автоматически будут формироваться отчетные формы.

Это сильно упростит ведение бухгалтерии. Сокращение человеческого участия снизит коррупционные риски, что также приблизит нас к внедрению бездекларационного налогообложения, при котором налоговые обязательства будут рассчитываться и уплачиваться автоматически.

Цифровизация также оказывает значительное влияние на процесс государственных закупок, делая его более прозрачным и конкурентным.

Внедрение электронных тендерных платформ позволило многим странам снизить коррупционные риски и повысить эффективность расходования бюджетных средств. Ведь самым стабильным и крупным потребителем товаров, работ и услуг бизнеса выступает государство.

Цифровизация госзакупок была начата одной из первых в отрас­ли – в 2009 году. До 2016-го государственные закупки постепенно переходили в электронный формат, появлялись новые функции и модули. Сегодня можно сказать, что госзакупки от планирования до оплаты на 100% оцифрованы.

Интеграция веб-портала с информационными системами государственных органов позволяет автоматически отсеивать сомнительных претендентов на участие в конкурсе. Например, задолженность по налогам или судебным актам отражается в реестре недобросовестных поставщиков. Также на портале имеются переходы на внешние сервисы госорганов, что позволяет организаторам закупок проверять соответствие потенциальных поставщиков требованиям закупок.

Сегодня все документы на госзакупках оформляются только в электронном формате. Запущен функционал электронного обжалования, реестра жалоб, результатов их рассмотрения.

После выхода нового Закона «О государственных закупках» поя­вились дополнительные инструменты. На их внедрение отводилось полгода. Существовала необходимость в интеграции систем, структурировании портала. А самое главное – нужно было встроить нормы и правила закупок в алгоритмы ИС.

Однако мы видим, что не все прошло гладко. Об этом сигнализируют пользователи портала. Надеюсь, регулятор отреагирует на недочеты в самое ближайшее время. Ведь закупки – процесс жизнеобеспечивающий, а значит, непрерывный. В будущем использование искусственного интеллекта при анализе договоров позволит выявлять аномальные цены, завышенные расценки и случаи недобросовестной конкуренции.

В ряде стран внедрены платформы, позволяющие гражданам и общественным организациям отслеживать, как расходуются государственные средства. В Бразилии, США и Канаде работают системы открытого бюджета, которые предоставляют общественности доступ к информации о государственных финансах. В Казахстане также развивается инициатива открытого бюджета, что способствует повышению общественного контроля над государственными расходами и повышает доверие граждан к бюджетной политике. Актуальность этого подхода будет расти вместе с усилением роли местного самоуправления. Мы это уже видим на примере проекта «Бюджет народного участия».

Однако оцифровка бюджетного процесса – очень сложная и долгая задача. Нужно адаптировать к нему множество участников. Поэтому впереди еще достаточно работы как у регулятора и администраторов, так и у законодателей.

В части «цифровых законов» в самое ближайшее время Мажилисом будет рассмотрена правовая основа для применения в бюджетной системе технологии искусственного интеллекта. Предстоит дополнить регуляторную базу по вопросам кибербезопасности, защиты и использования данных. Базовые основы цифровой трансформации мы должны будем прописать в Цифро­вом кодексе.