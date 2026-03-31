В рамках оказания государственной услуги по выдаче лицензий на осуществление туроператорской деятельности реализованы интеграции с информационными системами, обеспечивающие автоматическую сверку предоставляемых заявителями данных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма



Ранее при подаче заявки заявителям необходимо было прикладывать сканированные документы, что создавало риски подделки и увеличивало сроки рассмотрения.



Теперь процесс полностью автоматизирован: необходимые сведения подтягиваются напрямую из государственных информационных систем. Данные о сотрудниках, их образовании, трудовом стаже, а также информация о недвижимости проверяются автоматически без участия заявителя.



Это позволило исключить предоставление бумажных и сканированных документов, сократить человеческий фактор и повысить прозрачность процесса лицензирования.



До конца года планируется дополнительно внедрить автоматическую проверку уплаты лицензионного сбора через интеграцию с налоговыми органами.