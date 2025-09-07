Цифровой контроль за запасами стабфондов разработали в Минторговли

Правительство
9

Для обеспечения прозрачности управления запасами социально значимых продуктов в стабфондах МТИ разработало алгоритм постоянного мониторинга данных по запасам СПК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Ирина Логвинова

Он реализуется поэтапно:

1 этап – формирование первичной базы данных по складам и запасам. На этом этапе уже эффективно работают СПК СКО, Акмолинской, Павлодарской, Жетысу, Костанайской областей.

2 этап – установка видеонаблюдения на складах с трансляцией в режиме реального времени и интеграцией в мобильное приложение и дашборт Национальной системы прослеживаемости товаров. Эта работа уже начата в Павлодарской области.

3 этап – анализ электронных счетов-фактур и данных операторов фискальных данных для отслеживания движения товаров от производителя до конечного потребителя.

Таким образом, формируется сквозная цифровая система контроля – от учета запасов до выбывания товаров, что позволит в онлайн режиме видеть движение социально значимых продуктов.

Параллельно разработаны поправки по переходу на адресную социальную поддержку. Пилотный проект запущен в Акколе, готовится масштабирование на Павлодар и Кокшетау.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил Комитету по регулированию естественных монополий представить предложения по дальнейшему сдерживанию роста цен на регулируемые услуги, а акиматам – обеспечить доступ в овощехранилища партнеров СПК для установки видеокамер.

#цифровизация #Минторговли #стабфонд

