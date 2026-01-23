Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Казахстане усиливается системная работа по противодействию интернет- и финансовому мошенничеству с опорой на технологические решения, межведомственную координацию и быстрые сценарии реагирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

По данным ведомства, на пятом заседании Национального курултая Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на рост интернет- и финансового мошенничества и его влияние на благополучие граждан. По словам Главы государства, люди всё чаще сталкиваются с мошенническими схемами и теряют личные средства, что требует последовательного усиления профилактических и защитных мер со стороны государства.

В развитие обозначенных приоритетов в Алматы состоялась практическая демонстрация работы антифрод-центров Нацбанка РК и операторов связи. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, финансового сектора и телекоммуникационной отрасли.

«Формат встречи был ориентирован на реальную работу систем. Участникам показали, как в режиме реального времени выявляются и блокируются мошеннические звонки, подмена номеров, ложные SMS-сообщения и подозрительный трафик, а также как выстроено взаимодействие между операторами связи, банками и правоохранительными органами. Участники заострили особое внимание на скорости реагирования и автоматизации процессов. Используемые антифрод-системы анализируют поведенческие аномалии и технические параметры соединений, что позволяет пресекать мошенническую активность на ранних этапах, до того как граждане успевают вовлечься в схему или подтвердить операцию», – сказано в информации.

В рамках демонстрации операторы связи представили результаты работы антифрод-подразделений. По данным компаний, на сегодня заблокировано более 77 миллионов мошеннических звонков.

Продемонстрированная модель показывает, что борьба с мошенничеством переходит от реагирования «после ущерба» к предупреждению на уровне инфраструктуры когда подозрительные коммуникации и паттерны поведения выявляются и блокируются до того, как они нанесут вред.

Технологическая связка антифрод-центров операторов связи и Нацбанка, а также межсекторное взаимодействие, позволяет повышать эффективность защиты и снижать риски для граждан.