«На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологии искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики», – резюмировал глава государства.

В качестве первого шага Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить принятие Цифрового кодекса. Инициативы, которые позволят Казахстану встать на новый путь цифрового развития, и эффективность мер, принимаемых для экономического роста республики, – мы обсудили в интервью с российским экономистом и финансовым аналитиком Александром Разуваевым.

- Александр Юрьевич, Президент поставил стратегическую задачу по превращению Казахстана в полноценную цифровую страну. Как Вы её оцениваете? Насколько достижима эта цель в краткосрочной перспективе?

- Цифровизация – это качество жизни. Человек всё делает через какое-нибудь приложение. Это также рост производительности труда. Страны, которые сейчас лидируют по цифровизации, это отнюдь не США и не Западная Европа, а Китай, Россия, Азербайджан. Соответственно, задача по цифровизации за три года, с моей точки зрения, решаема. И опять-таки, если хочешь быть лидером, не надо пытаться в чём-то и кого-то догнать. Лучше предложить что-то своё, где ты будешь первым. Цифровизация – это новый высокотехнологичный уклад. Я не знаю, какие планы у Национального банка Казахстана, но я читал, что цифровой тенге готов. Вопрос – когда его запустить. Все страны, где он был практически готов к национальной валюте: Турция, Россия, Казахстан – тормознули во время ковида. Но сейчас, я думаю, к этому вопросу можно вернуться. И, соответственно, цифровой тенге, скажем так, будет очень полезен для внешней торговли. Он будет очень полезен, чтобы не было коррупции, потому что можно отследить, как используют деньги. Я честно не думаю, что он будет полезен для граждан, потому что его нельзя положить во вклад. Но в Казахстане есть надёжные банки, соответственно, люди там держат деньги и будут держать. Это всё-таки, как я говорю, бюджетные расходы и внешняя торговля.

- Сейчас цифровой тенге используется при финансировании проектов из Национального фонда. Теперь пришло время масштабировать использование цифрового тенге в рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов госхолдингов, – подчеркнул Президент. Какие перспективы получит Казахстан от реализации данной задачи?

- Это и есть расширение, но дело же новое, и, соответственно, сначала как пойдёт опытный запуск, а потом уже расширяется спектр госрасходов, где валюта будет использоваться. Я хотел бы отметить, что цифровой тенге – это легальное платёжное средство. Есть наличные, есть безналичные, есть цифровой тенге. Это не крипта. Крипта, по большому счёту, это такой спекулятивный актив на любителя, кто хочет поиграть в спекуляции, потому что курс крипты зависит только от спроса. А цифровая валюта, цифровой тенге, это третья ипостась денег: наличные, безналичные и, соответственно, цифровая валюта. Это XXI век.

- Президент заявил о необходимости образования Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.

- Это тоже очень нужно, это новый уклад жизни. Искусственный интеллект развивается везде. Активно развивается у соседей Казахстана: Китай, Россия, Азербайджан, Узбекистан. Соответственно, это наша новая жизнь. Плюс есть ещё второй момент – надо развивать ИИ так, чтобы мошенники не использовали его для криминала. Потому что мошенники, конечно, очень развивают это дело, и государство должно им противостоять. Нельзя допустить, чтобы у мошенников были более совершенные технологии, чем у государства. Это не только развитие экономики, новый уклад жизни, но и борьба с преступностью, с организованной преступностью, с терроризмом, с наркоторговлей. Соответственно, это очень важно.

- По мнению главы государства, необходимо выстроить интеллектуальную систему противодействия киберпреступности. Что Вы об этом думаете и как оцениваете работу, проводимую в данном направлении в РК?

- Всё, что делается в Казахстане, конечно, хорошо, но я считаю, что этого мало. Казахстан должен иметь свою фирму по кибербезопасности, которая могла бы, используя белых хакеров или иным образом, противостоять хакерским атакам. В России есть Positive Technologies. Соответственно, надо либо создавать свою такую фирму, либо работать совместно со странами, которым есть доверие – с Россией, Турцией, Китаем, Узбекистаном, Азербайджаном. В этом случае экономика, министерства, ведущие компании и Национальный банк будут защищены. В России кибербезопасность, конечно, развивается, но вы помните: месяц назад хакеры вывели «Аэрофлот» из строя, и все полёты остановились. Для России это было критично, но, понятно дело, смогли в итоге справиться. Кстати, выяснилось, что убытки «Аэрофлота» не такие большие, но у людей, которые в тот день хотели лететь, планы сорвались и так далее. Поэтому без кибербезопасности никуда.

Поскольку Казахстан не под санкциями, сейчас очень удобно создать такую фирму, переманив специалистов из Азербайджана и России. Айтишники – ребята очень мобильные, теоретически они могут сидеть в Москве, а работать на Казахстан. Я знаю так узбеков — у моего мужа там подчинённые, он работает с ними, и им хорошо платят. Поэтому этот вопрос уже критичен. Если раньше можно было сказать: «Вирус какой-то, ну и ладно, форматируешь жёсткий диск и дальше живёшь», то сейчас это очень серьёзная вещь, и во многом инструмент уже армейский, внешнеполитический. На параде в Пекине китайцы продемонстрировали свои кибервойска, своих антихакеров. Конечно, в Казахстане должно быть то же самое. Обычно это люди, работающие в частных компаниях, которые обслуживают спецслужбы, крупнейшие компании, правительство и Нацбанк. Антишники работают эффективнее, когда они вместе, у них своя атмосфера, своя жизнь. Ребята крайне мозговитые. Возможно, стоит использовать опыт СССР: физиков тоже селили в отдельные маленькие города, где у них было всё под рукой. В таких городах не было дефицита – всё привозили, и они показывали достаточно хорошие результаты. Без кибербезопасности сейчас никуда, без неё просто очень страшно. В России был случай: хакеры просто решили пошутить и выключили все холодильники на производстве мяса «Черкизово». Это огромные убытки! А что, если террористы за деньги наймут хакеров? Поэтому этот вопрос очень важен, и я считаю, что кибербезопасность должна быть на первом плане.

- Глава государства поручил внедрить индекс инвестиционной привлекательности регионов. Насколько это важно, и повысит ли это эффективность работы по привлечению инвесторов?

- Да, потому что регионы сильно отличаются. Они географически расположены на разных территориях, и соответственно их инвестиционная привлекательность во многих странах, в том числе в Казахстане и России, значительно различается. Большие страны сильно отличаются по регионам. Соответственно, руководители регионов должны отвечать за инвестиционную привлекательность своих территорий. Кроме того, человек, который хочет вложить деньги в Казахстан, часто не знает, куда именно вкладывать, Казахстан большой, и инвестор должен иметь представление о каждом регионе.

- Национальному банку и Правительству требуется безотлагательно найти действенные инструменты вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. Что Вы думаете по поводу этой инициативы Президента?

- Банковское финансирование – это важно. Мне, как человеку, который посвятил жизнь фондовому рынку, акционерный капитал нравится больше, он бесплатный и безвременный. Я считаю, что лучше развивать всё-таки акционерное финансирование, там могут быть привилегированные акции, неголосующие и прочее. Но банки, конечно, тоже, особенно если с ними хорошие отношения. Как сказал господин Трамп, ему по молодости объяснили: отчётность – это, конечно, важно, но главное – это поладить с банкирами, чтобы они были лояльны.

- В Казахстане появится закон о банках. Глава государства поручил предусмотреть в документе пути усиления конкуренции и привлечения на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов. Как Вы оцениваете принимаемые меры? Как они скажутся на развитии экономики?

- Конкуренция – всегда хороша: ставки по кредитам будут ниже, а по вкладам – выше. Казахстанский рынок, учитывая количество жителей, достаточно интересный. Плюс хорошо, если не правительство, а банки привлекают деньги на внешних рынках. По той простой причине: если, не дай бог, что-то случится, правительство не отвечает, отвечает банк. Но, в общем, даже если банк рухнет, такое бывает, например, в Америке – это государство помогает. Соответственно, здесь диверсификация привлечения инвестиций – это очень хорошо.

- Главной проблемой Касым-Жомарт Токаев назвал высокую инфляцию, отметив, что преодолевать не вчера возникшие трудности следует с учётом передового мирового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры. Как Вы оцениваете такой подход?

- Я думаю, что, к сожалению, это история, которая касается всех экономистов. Иногда приходится идти на непопулярные меры, из-за которых люди винят тебя, думая, что ты плохой человек и сделал им хуже – специально, потому что злой и плохой. Но на самом деле экономисты не злые и не плохие. Просто иногда приходится принимать такие меры. То есть президент, премьер – всё это понимают. Но люди не всегда понимают. Поэтому надо популярно объяснять и делать так, чтобы экономисты не становились мишенью для обвинений. Тогда всё будет хорошо.

- Президент считает, что необходимо унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны. Он отметил, что государство не отказывается от выполнения своей базовой функции, но искусственно раздутые социальные льготы – это отвлечение огромных средств от реального развития. Разделяете ли Вы эту позицию?

- Моё мнение, что из всех республик бывшего СССР в Казахстане с большим отрывом самая либеральная, самая свободная экономика. С точки зрения либеральной экономической теории, социальных льгот должно быть минимум. Деньги лучше зарабатывать, а не сидеть на пособиях, идеал – это социальная ответственность бизнеса. В качестве примера в России есть популярная торговая сеть «Перекрёсток». Там было лет 10 назад давление на акционеров: «Ребята, вы богаты, поделитесь социальной ответственностью бизнеса». Они ответили, что нет, потому что не верят, что чиновники деньги не разворовывают или ещё что-то. Но что они сделали? Они ввели большие скидки для пенсионеров до часу дня. Вот это и есть социально ответственный бизнес. То есть пенсионеры стали тратить меньше, они незащищённая часть населения, для них это важно.

- Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Парламент однопалатным и упразднить Сенат. Какие у Вас мысли на этот счёт?

- Скажем так, в каждой стране своя модель рыночной экономики. Капитализм Южной Кореи сильно отличается от Казахстана, от России, от Германии, от США. Политическая система тоже отличается. Как кому, что ближе. Это зависит просто от характера людей и от того, как эта политическая система сформирована. Если, уважаемый президент Казахстана, считает, что должно быть так, значит так и должно быть. Это фактически национальные особенности и с точки зрения эффективного политического управления, как должно быть. В России всегда был палатный парламент, но губернаторы выбирались, потом назначались. А сейчас там гибридный вариант. Менялось, сколько процентов надо собрать, чтобы попасть в Парламент. Меньше – ты не попадаешь. Поэтому это всё очень индивидуально и просто отражает политическое устройство общества. В любом случае опыт бывших советских республик показывает, что там, где есть уважаемые народом лидеры, у них обычно всё получается. Так что я надеюсь, что всё будет нормально.