Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Минпросвещения РК представил цифровую платформу – инструмент для прозрачного и эффективного отбора молодых специалистов в школы нового формата «Келешек мектептері», строящихся в рамках национального проекта, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы ведомства, на платформе уже размещены электронные портфолио выпускников педагогических вузов, успешно прошедших тестирование в «Өрлеу». Отбор прошли около 600 наиболее подготовленных молодых педагогов.

В сервисе формируются электронные портфолио с указанием данных об образовании, специализации и опыте молодых педагогов. В настоящее время платформа доступна только директорам школ «Келешек мектептері». Они могут отбирать кандидатов по таким критериям, как регион, предмет и квалификация. Платформа интегрирована с государственными базами данных, что обеспечивает точность и актуальность представленной информации.

Ключевые возможности платформы:

•полная электронная карта каждого выпускника;

•безопасный вход для директоров школ (через ЭЦП);

•фильтрация по предмету, региону и специализации;

•автоматическая архивация данных трудоустроенных кандидатов.