ЦИК РК: Семь партий допущены к выборам депутатов Мажилиса Парламента

В Центризбиркоме Казахстана приняли решение о допуске политических партий к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, избираемых по партийным спискам, передает корреспондент Каzpravda.kz .

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Член ЦИК РК Шавхат Утемисов сообщил, что в соответствии с подпунктом 2-1 статьи 12 Закона РК "О выборах в РК" ЦИК в рамках своих полномочий рассматривает вопрос о допуске полит партии к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, избираемых по партийным спискам.

"Так как не у всех политических партий, зарегистрированных на сегодня в Казахстане, филиалы созданы во всех районах и городах, предполагается, что выдвижение партийных списков кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней будет осуществляться на конференциях областных филиалов. Кроме того в виду того, что казахстанская партия зелены «Байтак» имеет филиалы в Атырауской, Карагандинской и Уызылординской областях, эта партия допускается к выборам депутатов маслихатов только в указанных областях. Партия «Respublica» филиалов в областях не имеет, в этой связи предлагается принять отдельные постановления о допуске каждой политической партии к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, избираемых по партийным спискам", - сообщил он.

Глава ЦИК РК Нурлан Абдиров добавил, что в ведомстве заранее ознакомились с соответствующими документами.

В итоге члены ЦИК единогласно проголосовали за допуск к выборам депутатов Мажилиса Парламента все семь партий, зарегистрированных в Казахстане:

Партия "Amanat";

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Партия "Respublica";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

Общенациональная социал-демократическая партия;

Народная партия Казахстана.

К выборам депутатов маслихатов допущены партии "Ак жол", "Аманат", "Ауыл", ОСДП и НПК.

Партия "Байтак" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений допущена к выбору депутатов маслихатов в Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях.

Партия "Respublica" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений не допущена к участию выборов депутатов маслихатов.

"Выдвижение кандидатов начинается с 20 января и продлится до 8 февраля. «Партии «Байтак» и Respublica имеют возможность получить разрешение на участие в соответствующих выборах депутатов маслихатов в случае открытия и регистрации своих филиалов и представительств в регионах в течение этого периода", - резюмировал глава ЦИК РК.