Туристические пакеты ЕХРО Статьи 1311 Досжан НУРГАЛИЕВ

Говоря о подготовке туристической инфраструктуры к проведению международной выставки, консультант АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Роза Асанбаева сообщила, что работа отрасли по подготовке к ЕХРО ведется в трех основных направлениях. Во-первых, это вопросы размещения участников и посетителей выставки в гостиницах, во-вторых, решение задачи по распространению эффекта ЕХРО на регионы. Третье направление – это повышение уровня сервисного обслуживания как в Астане, так и в регионах страны.



На сегодня национальной компанией был проведен комплексный анализ существующих туристских маршрутов, на основе которого сегодня разрабатывается общий перечень маршрутов, которые включают в себя посещение ЕХРО 2017.



– Данные маршруты будут иметь знак Recommended by EXPO, информация о них будет размещена на сайте компании. Также в настоящее время ведутся активные переговоры с крупными туристскими порталами, такими как tripadvisor и booking.com, по продвижению и продаже туристических пакетов, вошедших в реестр Recommended by EXPO, – отметила Роза Асанбаева.



В сфере туристических проектов активная работа будет осуществляться совместно с дирекцией "Астана Конвеншн Бюро", которая была создана в текущем году.



Согласно исследованиям Министерства по инвестициям и развитию РК, ожидаемое количество гостей выставки составит порядка 2,1 млн человек. С учетом этого, национальной компанией определен общий номерной фонд функционирующих гостиниц, составляющий на сегодня 6,3 тыс. номеров. Но этих гостиниц может не хватить для размещения гостей ЕХРО. Поэтому дополнительно к 2017 году будут построены еще 73 гостиницы. В основном они будут строиться за счет частных инвестиций. Кроме того, для размещения гостей предусматривается использовать практику аренды частных помещений.



– Вы знаете, что сегодня в Астане наблюдается активный рост хостелов, когда люди превращают свои квартиры или коттеджи в арендные жилые помещения – хостелы, – сказала спикер.



Планируется, что гости выставки посетят не только Астану, но и другие регионы Казахстана. При этом ожидается, что основной поток туристов придется на курорт Боровое, где уже с учетом возможного наплыва гостей выстраивается надлежащая инфраструктура.



На данный момент в других регионах Казахстана разрабатываются новые туры и улучшаются существующие. Прорабатывается вопрос по запуску поезда класса Orient Express вдоль казахстанского участка Шелкового пути под эгидой бренда ЕХРО. Ведутся переговоры с компанией "Эйр Астана" и зарубежными авиакомпаниями по включению в стоимость авиабилета до Астаны посещение ЕХРО 2017.



Спикеры в своих выступлениях отметили, что сегодня наблюдается устойчивый интерес к выставке как со стороны местных туристических компаний, так и зарубежных. Например, несколько казахстанских туроператоров уже интересуются возможностью включить билеты на выставку ЕХРО 2017 в туристические пакеты.



– В сотрудничестве с НК "Астана ЭКСПО-2017" заинтересован и крупнейший туроператор мира – Touristic Union International. На данный момент национальная компания ведет с TUI переговоры о партнерстве, которое позволит продавать на европейских рынках туристические пакеты в Казахстан с возможностью посещения ЕХРО 2017. Немецкий оператор обслуживает более 30 миллионов клиентов в год в 180 странах мира. Только в Европе TUI имеет более 1 800 туристических агентств, – подчеркнула Р. Асанбаева.



В рамках пресс-конференции выступила и заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Гульнар Курбанбаева, которая напомнила, что, судя по международному опыту, такие масштабные мероприятия, как проведение ЭКСПО, дают импульс развитию не только туристической отрасли, но и других сфер экономики, в том числе предпринимательства. Согласно статистике, 1 турист оставляет около 1,5 тыс. долларов в посещаемой стране и обеспечивает порядка 6–12 человек работой. Таким образом, косвенный эффект от проведения выставки впечатляет – различные области экономики и граждане страны получат дополнительный заработок во время проведения ЕХРО 2017.



