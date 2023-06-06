Туристов экстренно спасали на Капшагайском водохранилище (видео)

Двух человек спасли на Капшагайском водохранилище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Скриншот с видео ДЧС Алматинской области

5 июня в 18:18 при патрулировании городского пляжа на Капшагайском водохранилище в 30-40 метрах от берега были замечены двое парней. 21-летние туристы из Алматы явно не рассчитали свои силы и теперь не могли добраться до суши.

Экстренно спасать их пришлось 4 сотрудникам оперативно-спасательного отряда города Конаева.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.