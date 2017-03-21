Туркестан официально вступил в права столицы тюркского мира 2017 года

В Туркестане состоялось торжественное открытие мероприятий "Туркестан – культурная столица Тюркского мира" и "Наурызнама", посвященное празднованию Наурыза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Южно-Казахстанской области.
В мероприятии приняли участие около 300 иностранных гостей из 15 тюркоязычных стран, представители международных организаций, казахстанской интеллигенции и искусства, средств массовой информации и жители региона. В общей сложности участие приняли 10 тысяч человек. В их числе, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, а также высокопоставленные представители разных стран.
В первую очередь, гости посетили мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи и пантеон легендарных казахских батыров, ханов и биев, захороненных на территории вокруг мавзолея. Также гости, прибывшие в духовную столицу тюркского мира, побывали в историческом музее и ознакомились с его экспозицией. Кроме того, в ауле народных ремесел ознакомились с различными ручными изделиями.
В ходе торжественного открытия мероприятия аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев поздравил общественность с избранием Туркестана культурной столицей тюркского мира.
"Наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев, лидер современного тюркского мира отметил, что ТЮРКСОЙ должна превратиться в ЮНЕСКО тюркского мира. Традиция объявлять города-столицы тюркской культуры началась в 2012 году именно со столицы Казахстана – Астаны. На сегодня ТЮРКСОЙ действительно превратилась в ЮНЕСКО тюркского мира", – сказал глава региона.
Наряду с этим, в ходе этого исторического события была вручена премия Международной организацией ТЮРКСОЙ в области журналистики, и состоялась концертная программа мирового уровня. Около 500 танцоров исполнили театрализованную, музыкально-хореографическую постановку "Күн мен Түннің теңелуі және Табиғаттың оянуы". Кроме того, артисты в образе казахских ханов и представители 20 этнокультурных центров региона подняли на сцене шанырак, тем самым продемонстрировав мир и стабильность в стране.
В ходе концертной программы была представлена постановка "Сүйінші. Шашу". На площади для тюркоязычных государств установили 6 юрт, куда прибыл караван "Наурыз" из 18 верблюдов, 30 лошадей и 4 телег, а также выступили около 300 заслуженных деятелей культуры из тюркоязычных государств.
На торжественном собрании тюркские народы обратились ко всему человечеству с призывом к сохранению единства, дружбы и мира, отметили в пресс-службе.
В мероприятии приняли участие около 300 иностранных гостей из 15 тюркоязычных стран, представители международных организаций, казахстанской интеллигенции и искусства, средств массовой информации и жители региона. В общей сложности участие приняли 10 тысяч человек. В их числе, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, а также высокопоставленные представители разных стран.
В первую очередь, гости посетили мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи и пантеон легендарных казахских батыров, ханов и биев, захороненных на территории вокруг мавзолея. Также гости, прибывшие в духовную столицу тюркского мира, побывали в историческом музее и ознакомились с его экспозицией. Кроме того, в ауле народных ремесел ознакомились с различными ручными изделиями.
В ходе торжественного открытия мероприятия аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев поздравил общественность с избранием Туркестана культурной столицей тюркского мира.
"Наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев, лидер современного тюркского мира отметил, что ТЮРКСОЙ должна превратиться в ЮНЕСКО тюркского мира. Традиция объявлять города-столицы тюркской культуры началась в 2012 году именно со столицы Казахстана – Астаны. На сегодня ТЮРКСОЙ действительно превратилась в ЮНЕСКО тюркского мира", – сказал глава региона.
Наряду с этим, в ходе этого исторического события была вручена премия Международной организацией ТЮРКСОЙ в области журналистики, и состоялась концертная программа мирового уровня. Около 500 танцоров исполнили театрализованную, музыкально-хореографическую постановку "Күн мен Түннің теңелуі және Табиғаттың оянуы". Кроме того, артисты в образе казахских ханов и представители 20 этнокультурных центров региона подняли на сцене шанырак, тем самым продемонстрировав мир и стабильность в стране.
В ходе концертной программы была представлена постановка "Сүйінші. Шашу". На площади для тюркоязычных государств установили 6 юрт, куда прибыл караван "Наурыз" из 18 верблюдов, 30 лошадей и 4 телег, а также выступили около 300 заслуженных деятелей культуры из тюркоязычных государств.
На торжественном собрании тюркские народы обратились ко всему человечеству с призывом к сохранению единства, дружбы и мира, отметили в пресс-службе.