Туркестан официально вступил в права столицы тюркского мира 2017 года

Культура
Фото пресс-службы акимата ЮКО
В Туркестане состоялось торжественное открытие мероприятий "Туркестан – культурная столица Тюркского мира" и "Наурызнама", посвященное празднованию Наурыза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Южно-Казахстанской области.

В мероприятии приняли участие около 300 иностранных гостей из 15 тюркоязычных стран, представители международных организаций, казахстанской интеллигенции и искусства, средств массовой информации и жители региона. В общей сложности участие приняли 10 тысяч человек. В их числе, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, а также высокопоставленные представители разных стран.

В первую очередь, гости посетили мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи и пантеон легендарных казахских батыров, ханов и биев, захороненных на территории вокруг мавзолея. Также гости, прибывшие в духовную столицу тюркского мира, побывали в историческом музее и ознакомились с его экспозицией. Кроме того, в ауле народных ремесел ознакомились с различными ручными изделиями.

В ходе торжественного открытия мероприятия аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев поздравил общественность с избранием Туркестана культурной столицей тюркского мира.

"Наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев, лидер современного тюркского мира отметил, что ТЮРКСОЙ должна превратиться в ЮНЕСКО тюркского мира. Традиция объявлять города-столицы тюркской культуры началась в 2012 году именно со столицы Казахстана – Астаны. На сегодня ТЮРКСОЙ действительно превратилась в ЮНЕСКО тюркского мира", – сказал глава региона.

Наряду с этим, в ходе этого исторического события была вручена премия Международной организацией ТЮРКСОЙ в области журналистики, и состоялась концертная программа мирового уровня. Около 500 танцоров исполнили театрализованную, музыкально-хореографическую постановку "Күн мен Түннің теңелуі және Табиғаттың оянуы". Кроме того, артисты в образе казахских ханов и представители 20 этнокультурных центров региона подняли на сцене шанырак, тем самым продемонстрировав мир и стабильность в стране.

В ходе концертной программы была представлена постановка "Сүйінші. Шашу". На площади для тюркоязычных государств установили 6 юрт, куда прибыл караван "Наурыз" из 18 верблюдов, 30 лошадей и 4 телег, а также выступили около 300 заслуженных деятелей культуры из тюркоязычных государств.

На торжественном собрании тюркские народы обратились ко всему человечеству с призывом к сохранению единства, дружбы и мира, отметили в пресс-службе.

Популярное

Все
Саудовская Аравия готовится к Хаджу-2026
Гимнастка Эвелина Ежова выиграла этап Кубка вызова в Ташкенте
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Фармзавод за 32,5 млрд тенге построят в Алматинской области
Казахстанские борцы завоевали ещё шесть медалей на молодежном ЧА
«Эмили в Париже» завершится шестым сезоном
Бектенов поручил ускорить реализацию проекта «Долина ЦОДов»
Путин совершит государственный визит в Астану
Культура и искусство являются мощной силой – Аида Балаева о новом концертном проекте
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В МВД раскрыли новые схемы киберпреступников
Минздрав определяет лучшего медработника года
Килограмм опия внутри тела пытался провезти иностранец в Казахстан
Мошенники рассылают казахстанцам фейковые сообщения о штрафах
Две медали завоевали казахстанцы на ЧА по батутной гимнастике в Китае
Дожди с грозами надвигаются на Казахстан
Yandex Qazaqstan адаптировал 17 сервисов для людей с особенностями здоровья
В Намангане стартовал 65-й Международный фестиваль цветов
Незаконную добычу золота пресекли в ВКО
Петербургские звезды балета выступят в «Астана Опера»
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Петербургские звезды балета выступят в «Астана Опера»
Культура и искусство являются мощной силой – Аида Балаева о…
Архитектура ценностей и институциональный реализм в культур…
Креативную индустрию и поддержку локальных инициатив обсуди…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]