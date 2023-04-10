Туркестанка заявила об изнасиловании школьником ее сына-пятиклассника

Фото: polisia.kz

Обращение о том, что в Толебийском районе Туркестанской области 6-классник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 5-классника поступило в общественный фонд «НеМолчиkz».

«Мама пострадавшего работала в этой же школе. Администрация школы приходила к ней домой и просила не заводить дело, в итоге она уехала из села, обиженная на коллектив.

В полиции завели дело, ждут результатов экспертиз, но сельчане опасаются фальсификации, потому что родственник малолетнего насильника работаем врачом», – говорится в посте президента фонда Дины Смаиловой.

Между тем в Департаменте полиции Туркестанской области заявили, что расследование дела находится на личном контроле руководства ДП.

«29 марта в Толебийский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что несовершеннолетний житель района совершил действия сексуального характера в отношении ее сына.

Данный факт зарегистрирован по части 3-1 уголовной статьи «Насильственные действия сексуального характера».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и провела все необходимые мероприятия. Проводится досудебное расследование. Назначен ряд соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение», – прокомментировали публикацию в Департаменте полиции.