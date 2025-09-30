В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, в Казахстане реализуют Дорожную карту по трансформации технического и профессионального образования на 2025–2027 годы. Как отметил на брифинге в СЦК директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Асет Муханбетов, идет обновление учебных программ, совершенствуется процесс управления колледжами, развивается партнерство с бизнесом, активно внедряются цифровые технологии. С нового учебного года объем подушевого финансирования на одного студента увеличен в среднем с 437 тыс. до 912 тыс. тенге.
