– Около 130 тысяч студентов сейчас обучаются по дуальной системе на базе 18 тысяч предприятий. Количество взявших шефство над колледжами предприятий за год увеличилось в восемь раз и дос­тигло 4,1 тысячи. Они помогают укреплять материально-техническую базу, совершенствовать программы и обеспечивать трудоустройство выпускников. Растет и число студентов, обучающихся по целевому заказу предприятий с обязательством трудоустройства. Если ранее ежегодно принимали до 10 тысяч студентов, то в Год рабочих профессий – уже 13 тысяч, – привел статистику Асет Муханбетов.

В этом учебном году в систему ТиПО Казахстана интегрированы семь иностранных колледжей из Китая, Южной Кореи, Франции, Турции, Японии, Великобритании и Грузии. Это дает новые возможности студентам и укрепляет международный имидж страны в образовании.

Также реализуется проект Certiport по международной сертификации учащихся. Первые 11 студентов уже получили

IT-сертификаты.

– Объем государственного заказа увеличен до 145 тысяч мест, преимущественно по техническим и технологическим направлениям, – сообщили в профильном департаменте. – С 2024 года размер стипендий для студентов ТиПО вырос в два раза. Обучающимся по рабочим специальностям предоставляется бесплатное горячее питание. В этом году дополнительно введено более двух тысяч мест в общежитиях. В итоге 89 процентов студентов, нуждающихся в жилье, уже обеспечены местами.

Значимым событием этого года станет первый международный чемпионат профессионального мастерства TurkicSkills среди тюркоязычных стран. Он состоится с 5 по 9 октября. По словам главы НАО «Talap» Санжара Татибекова, впервые в истории международного движения WorldSkills чемпионат проводится только среди студентов тюркоязычных стран. Инициатива проведения TurkicSkills принадлежит Казах­стану. 70 участников и 90 экспертов из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркмени­стана, Венгрии и Казахстана соберутся в Прикаспийском регионе.