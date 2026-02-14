Турнир беркутчи

Наследие
136
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны областной чемпионат охоты с ловчими птицами «Құсбегілік» собрал почти 30 участников из Усть-Каменогорска, района Үлкен Нарын, а также Зайсанского, Курчумского и Уланского районов.

Фото: акимат ВКО

Три дня мастера соревновались в древнем искусстве, демонстрируя технику охоты и слаженность с пернатым напарником. Среди беркутчи в числе лучших – представители Уланского района Горький Нажитбан и его племянница Айзере. Лучшим в соколиной охоте стал устькаменогорец Ердан Самгат, показавший отличное взаимопонимание со своей птицей. Все победители награждены грамотами, медалями, денежными призами.

Турнир прошел в Курчумском районе во второй раз. Как отметили в областном управлении физкультуры и спорта, такие мероприятия – это вклад в сохранение богатого культурного наследия Великой степи, и они всегда привлекают туристов. Зрители знакомятся с народными традициями и восхищаются гармонией между человеком и природой.

«Турнир прошел в соответствии с регламентом Республиканской федерации құсбегілік, – отметили в управлении. – Сам вид спорта имеет ценность как культурное наследие, поэтому мы приветствуем любые усилия для его сохранения».

#турнир #ВКО #беркутчи

Популярное

Все
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Геологи переходят к новому масштабу исследований
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Братские связи укрепляются
На повестке – вопросы науки
Усилена промышленная безопасность
Важный шаг к демократизации
Новоселье справили 60 семей
Происшествий на транспорте стало меньше
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Оптовики привлечены к ответственности
Деловая поездка в Эстонию
Форс-мажор на миллионы
Дрова и уголь будут под запретом
Строится спорткомплекс мирового уровня
Знак глубокого доверия
Получить бата от аксакала
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
В заказчиках недостатка нет
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Финансовый ликбез для школьников
Команды спецназа Казахстана успешно стартовали на турнире UAE SWAT Challenge
Тұсау кесу от Александра Бублика
Конституция определяет общие ценности и ответственность общества — Аида Балаева
Пусть зеленым будет город!
Сформирован проект повестки
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Проводники в прошлое
Сочетая традиции и современность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]