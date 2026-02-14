На востоке страны областной чемпионат охоты с ловчими птицами «Құсбегілік» собрал почти 30 участников из Усть-Каменогорска, района Үлкен Нарын, а также Зайсанского, Курчумского и Уланского районов.

Фото: акимат ВКО

Три дня мастера соревновались в древнем искусстве, демонстрируя технику охоты и слаженность с пернатым напарником. Среди беркутчи в числе лучших – представители Уланского района Горький Нажитбан и его племянница Айзере. Лучшим в соколиной охоте стал устькаменогорец Ердан Самгат, показавший отличное взаимопонимание со своей птицей. Все победители награждены грамотами, медалями, денежными призами.

Турнир прошел в Курчумском районе во второй раз. Как отметили в областном управлении физкультуры и спорта, такие мероприятия – это вклад в сохранение богатого культурного наследия Великой степи, и они всегда привлекают туристов. Зрители знакомятся с народными традициями и восхищаются гармонией между человеком и природой.

«Турнир прошел в соответствии с регламентом Республиканской федерации құсбегілік, – отметили в управлении. – Сам вид спорта имеет ценность как культурное наследие, поэтому мы приветствуем любые усилия для его сохранения».