Турсын Журтбай награждён орденом «Барыс» I степени

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Акорде вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие страны. Среди них — известный учёный, литературовед и писатель Турсын Журтбай. Ему был присвоен орден «Барыс» I степени, сообщает Egemen.kz .

Фото: Акорда

Президент отметил, что Турсын Журтбай посвятил свою сознательную жизнь развитию национальной духовности. Высоко оценил вклад учёного в исследование «белых пятен» истории Казахстана и пробуждение общественного сознания.

«Вы глубоко исследовали жизнь и творчество Абая Кунанбайулы, внесли большой вклад в его всестороннее прославление. Абай — духовный стержень нации, неизменный ориентир для подрастающего поколения. По сути, познание великого мыслителя — это познание казахского народа. Вы написали ценные научные труды о богатом наследии и достойной жизни Мухтара Ауэзова и деятелей нации. Ваши выдающиеся художественные произведения усилили ценность отечественной литературы», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Турсын Журтбай родился 15 августа 1951 года в селе Шаган Абайского района Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. В 1969–1974 годах учился на факультете журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби. Работал в газете «Жетісу», журнале «Білім және еңбек» («Зерде»), журнале «Жұлдыз», а также в Институте литературы и искусства имени М. Ауэзова, где занимал различные научные и руководящие должности.

Он является автором художественных произведений: «Замандасым, сырласым» (1976), «Қоңыр қаз» (1978), «Жүрегімде жұмыр жер» (1980), «Бесқарагер» (1982), «Дара тұлға» (1984), «Жер – бесік» (1985), «Бабочка под снегом» (1990, на русском языке), «Талант Калибека» (1992, на русском языке), «Болашақтың бәйтерегі» (2007) и других.

Также он написал ряд научно-исследовательских трудов: «Бейуақ» (1990), «Дулыға» (1994, в двух книгах), «Кетбұға» (1996), «Бесігіңді түзе!», «Талқы» (1997), «Мухтар Омарханович Ауэзов» (на турецком и русском языках, Анкара, 1997), «Күйесің, жүрек... сүйесің!» (2001), «Бесігіңді аяла!» (2002), «Құнанбай» (2004), «Сүре сөз» (2005), «Дулыға» (переиздание, 2007), «Ұраным – Алаш!..» (2007).

Его художественные произведения и исследовательские труды переведены на 15 языков мира, а научные работы — на официальные языки ЮНЕСКО. Он перевёл на казахский язык стихи М. Икбада, С. Тогэна, Л. Шерали, В. Шефнера, Р. Рождественского, С. Капаева и других.