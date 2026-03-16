Власти Турции прокомментировали проведение республиканского референдума по принятию новой Конституции Республики Казахстан, который состоялся 15 марта.

В официальном заявлении отмечается, что в Анкаре приветствуют тот факт, что голосование прошло в мирной и спокойной атмосфере. Также подчеркивается, что за ходом референдума следили международные наблюдатели из Турции.

Турецкая сторона выразила надежду, что поправки в Конституцию, принятые по итогам референдума, окажутся благоприятными для дальнейшего развития Казахстана.