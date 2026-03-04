Фото: пресс-служба театра

В культурной жизни столицы произошло событие, которое без преувеличения можно назвать знаковым – у «Астана Опера» появился новый творческий адрес: сцена «Дворца Мира и Согласия», которая официально откроется балетами «Шопениана» М. Фокина и «Сколько длится сейчас?» Р. Ребека, 14 марта. За дирижерским пультом – Руслан Баймурзин, сообщает Kazpravda.kz

«Это позволит нам быть еще ближе к зрителю, активнее популяризировать огромный пласт мирового музыкального искусства, в том числе и национального, а также открывать новые возможности как для артистов, так и для публики. Мы создаем дальнейшее развитие расширения культурной среды», – подчеркнул директор «Астана Опера»Александр Совостьянов.

Первое представление на новой площадке – одноактные балеты «Шопениана» М. Фокина и «Сколько длится сейчас?» Раймондо Ребека – задаст высокую художественную планку. Эта программа станет своего рода визитной карточкой проекта: в ней соединятся академическая выверенность «Шопенианы», сценическая энергия молодого поколения артистов, в том числе дебюты Акбара Иминова в партии Юноши и Алины Зыряновой в знаменитом Вальсе №7, и новаторский хореографический язык постановки «Сколько длится сейчас?», где впервые выступит Досхан Зайдин в партии Юности.

Художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова, формируя программу вечера, объединила ведущих солистов и молодых артистов, чтобы подчеркнуть символ начала новой театральной жизни площадки.