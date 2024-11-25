Два судна перевернулись у берегов Мадагаскара

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Все они были гражданами Сомали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«24 человека погибли после того, как две лодки перевернулись у побережья Мадагаскара в Индийском океане, сообщило правительство Сомали», — говорится в публикации агентства Assotiated Press.

Уточняется, что удалось спасти 46 человек.

Точный пункт назначения судов остается неизвестным. Специалисты занимаются расследованием и устанавливают все обстоятельства произошедшего.