Два судна перевернулись у берегов Мадагаскара

В мире, Происшествия
63
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Погибли 24 человека

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Все они были гражданами Сомали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«24 человека погибли после того, как две лодки перевернулись у побережья Мадагаскара в Индийском океане, сообщило правительство Сомали», — говорится в публикации агентства Assotiated Press.

Уточняется, что удалось спасти 46 человек.

Точный пункт назначения судов остается неизвестным. Специалисты занимаются расследованием и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

#гибель #лодка #Сомали #Мадагаскар

Популярное

Все
Маск стал богатейшим человеком в истории
World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса
Казахстанские шорт-трекисты завоевали два золота на турнире в Италии
Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
В Румынии объявлен второй тур президентских выборов
Цифровые проекты рассмотрели в правительстве
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК
Казахстанские фехтовальщики стали третьими на Кубке мира в Канаде
Два судна перевернулись у берегов Мадагаскара
Проект новых предельных цен на лекарства вынесли на обсуждение
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Кызылординский рис: от поля до стола
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Подвиги героя в памяти
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Назад в будущее
Грузовик со взрывчаткой взорвался на трассе в ВКО
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи

Читайте также

В Румынии объявлен второй тур президентских выборов
Маск стал богатейшим человеком в истории
Румыния и Болгария частично вошли в Шенгенскую зону
Стрельба произошла у посольства Израиля в Иордании

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]