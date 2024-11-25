Два судна перевернулись у берегов Мадагаскара
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Погибли 24 человека
Все они были гражданами Сомали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
«24 человека погибли после того, как две лодки перевернулись у побережья Мадагаскара в Индийском океане, сообщило правительство Сомали», — говорится в публикации агентства Assotiated Press.
Уточняется, что удалось спасти 46 человек.
Точный пункт назначения судов остается неизвестным. Специалисты занимаются расследованием и устанавливают все обстоятельства произошедшего.