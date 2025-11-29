У берегов Турции загорелись два судна "теневого флота" РФ

Турецкие власти говорят о "внешнем воздействии" как минимум на один из загоревшихся танкеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Ole Berg-Rusten/NTB/picture alliance

В Черном море у берегов Турции почти одновременно загорелись два нефтяных танкера, находящихся под санкциями стран Запада из-за причастности к перевозке российской нефти. О пожарах вечером в субботу, 28 ноября, сообщили турецкие СМИ, а также новостные агентства.

Первое из загоревшихся судов - направлявшийся в РФ из Индии нефтяной танкер Kairos ("Кайрос"). Агентство Bloomberg, ссылаясь на сообщение "местного портового агента", пишет, что танкер подорвался на мине, находясь в 28 морских милях от побережья. Турецкое управление мореходства подтвердило информацию, указав, что на судне произошел пожар из-за "внешнего воздействия". С танкера были эвакуированы 25 человек.

Немногим позднее появились сообщения о пожаре на еще одном судне - также следовавшем в РФ танкере Virat ("Вират"), находившемся в 35 морских милях от берега. Его команда также была эвакуирована. Подробностей об инциденте турецкие власти не привели, но отметили, что оба танкера были без груза.

И Kairos, и Virat ходят под флагом Гамбии, однако находятся под санкциями ЕС. Первое судно также находится в санкционных списках Великобритании, второе - в таких же списках США. Причина - оба танкера относят к так называемому "теневому флоту", который Россия использует для импорта нефти в обход санкций.

#Россия #теневой флот #танкеры

