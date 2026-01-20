Из них животных мясомолочных пород – около 95%. И в этом есть немалая заслуга специалистов Республиканской палаты пород лошадей продуктивного и универсального направлений. Какова нынешняя ситуа­ция в секторе коневодства, в интервью

«Казахстанской правде» рассказал директор данной структуры Калыбек РЗАБАЕВ.

– Калыбек Серикбаевич, расскажите о возглавляемой Вами отраслевой структуре: что она собой представляет, каковы ее цели и задачи?

– Наша палата – некоммерческая самофинансируемая организация, действующая во имя защиты интересов физических и юридических лиц, осуществляющих разведение и (или) воспроизводство племенных лошадей. Основная ее миссия – сохранение, улучшение и повышение конкурентоспособности казахстанских пород, а также формирование устойчивой племенной базы для нужд АПК.

Палата выступает связующим звеном между отраслевой наукой, государством и производством, обеспечивая устойчивое развитие коневодства продуктивного и универсального направлений, а также вклад отрасли в продовольственную безопасность республики и экономику сельских территорий.

– Коневодство в Казахстане, как известно, представлено несколькими породами лошадей. Из них мугалжарская, кушумская и костанайская были признаны новыми, самостоятельными породами еще в советский период. Что известно из истории их создания?

– Костанайская порода лошадей, выведенная в Казахстане (Костанайский и Майкульский конные заводы) в 1951 году путем скрещивания местной казахской степной лошади с донской, стрелецкой, астраханской и другими верховыми породами, – единственная в республике верхово-упряжная порода. Ее создавали для нужд армии и хозяйств.

Кушумская порода была утверждена в качестве новой в апреле 1976 года. Свое название она получила от реки Кушум, протекающей в Западном Казахстане. Авторами породы называют группу ученых-селекционеров в составе Михаила Борисова, Юрия Барминцева, Александра Беляева, Серикбая Рзабаева, Бахитжана Губашева, Айтбая Нургалиева.

А вообще работа над ее выведением началась с организации табунно-­ремонтных конных заводов еще в 1930–1931 годы. Перед селекционерами была пос­тавлена задача – вывести высококачест­венных лошадей для комп­лектования кавалерийских частей Крас­ной армии, а также для удовлетворения потребнос­тей народного хозяйства в племенных и рабочих конях.

Порода выведена на основе сложного воспроизводительного скрещивания местных казахских кобыл с рысистыми, чистокровными верховыми и донскими жеребцами на конных заводах, в совхозах и других хозяйствах Западно-Казахстанской­ и Актюбинской областей.

Работа по выведению кушумских лошадей проходила в условиях круглогодичного пастбищного содержания на полынно-солянково-злаковых пастбищах. Подкармливали животных сеном только в тяжелые периоды зимовки, когда тебеневка была невозможна.

По мясной продуктивности кушумские лошади превосходят всех местных лошадей Казахстана. Они обладают хорошей молочностью и большой скоро­спелостью молодняка. Основное поголовье находится в западном регио­не республики.

Мугалжарская порода была утверждена в декабре 1998 года. Свое название она получила от хозяйства-оригинатора и репродуктора высокопродуктивных лошадей новой породы – Мугалжарского конного завода в Актюбинской области, где была начата селекционно-племенная работа по ее созданию.

Автором этих лошадей считается коллектив казахстанских ученых и прак­тиков-селекционеров, работавших в Актюбинской­ области в системе научных учреждений и племенных хозяйств. Ведущий автор и инициатор выведения породы – Серикбай Рзабаев, кандидат сельскохозяйственных наук и лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Новизной данного селекционного достижения является то обстоятельство, что в ходе работы над новой породой отделом коневодства Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции на Мугалжарском конном заводе впервые в истории мирового табунного коневодства и зоотехнической практики были выведены и утверждены высокопродуктивные заводские линии.

Лошади новой мугалжарской породы отличаются от казахских лошадей других зон республики более высокой живой массой, сравнительно крупными промерами, высокой мясомолочной продуктивностью в условиях пастбищного содержания. Они очень хорошо приспособлены к суровым условиям круглогодичного пастбищно-тебеневочного содержания и по комплексу селекционируемых признаков не имеют аналогов в мировом табунном коневодстве.

Жеребцы Мугалжарского конного завода не имеют себе равных и как улучшатели местных табунных лошадей продуктивного направления в различных природных условиях – от Приаральской пустыни до Саха-Якутского севера.

Колыбель этой лошади – бывший Эмбенский конный завод № 52 и соз­данный на его базе в 1965 году Мугалжарский племенной конный завод Актюбинской области. Порода выведена путем чистопородного разведения и совершенствования казахских лошадей типа джабе в селекционных табунах базовых хозяйств.

Отличительная особенность этой работы заключается в использовании метода внутрипородной селекции в условиях круглогодичного пастбищно-тебеневочного содержания, что позволило сохранить ценные приспособительные качества казахских лошадей джабе и в то же время существенно увеличить их живую массу. Масть лошадей мугалжарской породы преимущественно саврасая, булано-саврасая, гнедая, рыжая, но встречаются также мышастые, караковые, вороные и бурые животные.

– Как бы Вы оценили нынешнюю ситуацию, в которой пребывает сектор продуктивного коневодства Казахстана?

– В общем и целом – позитивно. Сектор не только сохранился после экономических неурядиц, безденежья и «оптимизаций» начала 90-х годов прошлого столетия, но и сумел занять свою устойчивую нишу как экономически оправданная, экологичная и стратегически важная сфера животноводства. Цифры прироста численности лошадей за годы независимости до 4,3 миллиона голов – яркое тому подтверждение.

Уместно упомянуть здесь и другие примеры успешного отраслевого развития. Так, в 2013 году в ходе проведения плодотворной селекционно-племенной работы в ТОО «Ақжар өндіріс» Павлодарской области был создан новый, селетинский тип казахской породы джабе с тремя заводскими линиями жеребцов-производителей: Асем, Зонтик и Зов. Авторами нового типа стали Амин Акимбеков, Кенесхан Дуйсембаев, Серикбай Рзабаев, Амантай Мусин, Дулат Мусин, Альжан Шамшидин, Рахметолла Акильжанов, Марат Омаров, а также ныне покойные Игорь Нечаев, Григорий Сизонов и Ричард Акимбеков. Ведущий автор нового типа лошадей – Толеген Асанбаев.

Пять лет спустя – в 2018 году – в Актюбинской области казахстанскими селекционерами сформирован внутрипородный тип мугалжарской породы (мугалжар-актобе). Лошади этого типа отличаются массивностью телосложения, глубокой грудной клеткой, удлиненным туловищем, крепкими конечностями, высокой энергией роста молодняка, хорошей приспособ­ленностью к круглогодичному пастбищно-тебеневочному содержанию.

Преобладающая масть – буланая, саврасая и гнедая. Отличаются кондиционной устойчивостью в неблагоприятные периоды круглогодичного пастбищно-тебеневочного содержания. У жеребцов ярко выражены косячные инстинкты, кобылы характеризуются высокой плодовитостью. Среди других достижений коневодства – внутрипородные типы лошадей мугалжарской и кушумской породы.

В том же 2018 году в Актюбинской области апробирован новый внутрипородный тип мамыр-актобе кушумской породы. Его авторами стали Серикбай, Толыбек, Калыбек Рзабаевы, Абат и Малик Жекеевы, Сакыпжамал Анешева, Есимжан Киржанов.

В 2022 году выведен бескарагайский заводской тип казахской породы при поддержке университета имени

Шакарима области Абай. Основные авторы – Кайрат Исхан, Амин Акимбеков, Хабидолла и Ерканат Мукиновы.

В 2023 году в Западно-Казахстанской области апробирован новый внутрипородный жанибекский тип кушумской породы с двумя линиями при научном сопровождении НКО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир-хана». В 2024 апробирован иртышский заводской тип мугалжарской породы. Ее ключевыми авторами стали ученые-селекционеры Кайрат Исхан и Амин Акимбеков.

Крупнейшим событием в коневодстве страны за последнее десятилетие следует считать признание в 2023 году адаевской лошади как самостоятельной породы и включение ее в Государственный реестр отечественных селекционных достижений. Созданы верховые заводские линии адаевской породы и ее внутрипородные типы. Эти достижения закреплены патентами Национального института интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Казахстана.

В числе имеющихся проблем – низкая доля племенных чистопородных лошадей в общем поголовье. Сказывается недостаток научных исследований и финансирования, особенно в части генетического анализа и внедрения современных методов селекции.

– В каких регионах республики, на Ваш взгляд, имеется наибольший потенциал развития продуктивного коневодства?

– Наибольший потенциал для продуктивного (мясомолочного) коневодства в Казахстане сосредоточен в регионах, где сочетаются обширные естественные пастбища, традиции табунного коневодства и наличие адаптированных отечественных пород. К таким регионам отношу Актюбинскую, Западно-Казахстанскую и Атыраускую области.

Там имеются огромные массивы естест­венных пастбищ, исторически сложившееся табунное коневодство; базовые зоны разведения мугалжарской и кушумской пород; низкая конкуренция с интенсивным земледелием. Поэтому Западный Казахстан – это ключевой макро­регион продуктивного коневодства.

В ряду регионов с хорошим потенциалом коневодства находится также Центральный Казахстан, в частности, Карагандинская область и область Улытау, имеющие преимущество в виде значительных площадей полупустынных и степных пастбищ, низкой плотности сельхозкультур и высокого спроса на мясную продукцию.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, что относятся к Северному Казахстану, имеются хорошие летние пастбища и сенокосы, развитая кормовая база, наличествует высокий уровень организации сельхозпроизводства. Наряду с этим более суровые зимы требуют дополнительных затрат на заготовку кормов.

Преимущества Восточно-Казахстанской и Абайской областей – в разнообразии природно-климатических зон, наличии хороших горностепных пастбищ, устойчивых традиций животноводства. Ограничения выражаются в сложном рельефе и суровом климате, которые требуют более дифференцированных технологий содержания.

На юге страны, в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, потенциал развития коневодства ограничен. Там наличествуют лишь горно-предгорные и отгонные пастбища. В то же время в этом регионе имеется высокий внутренний рынок сбыта, что стимулирует развитие кумысных хозяйств и семейных ферм.

К слову, продуктивное коневодство наиболее эффективно развивается там, где используются естественные пастбища, применяются табунные технологии, разводятся адаптированные отечественные породы. Именно такие условия в наибольшей степени представлены в Западном и Центральном Казахстане, что делает их опорными территориями дальнейшего роста отрасли.

– Какие государственные инструмен­ты и программы поддержки могут дать второе дыхание коневодству Казахстана?

– Считаю, необходимо ввести государственные субсидии процентов по кредитам и лизингу для фермеров-коневодов, а также осуществлять закуп племенного поголовья. Что касается научных исследований, то важно сис­темно заниматься формированием генетической базы данных, банка спермы и эмбрионов, развитием биотехнологий, генетическим мониторингом.