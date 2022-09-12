У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере

Сотрудники криминальной полиции города Риддера задержали 62-летнюю местную жительницу, у которой обнаружили целый склад боеприпасов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

«В кладовой комнате веранды у пенсионерки стражи правопорядка нашли 703 патрона калибра 5,6 мм, 37 штук 20 мм патронов гладкоствольного ружья, 7 коробок с порохом, 3 мешка с дробью, а также приклад от оружия и ударно-спусковой механизм.

Женщина заявила, что весь арсенал достался ей после смерти мужа. Однако полицейские установили, что ни подозреваемая, ни ее покойный супруг как владельцы оружия в базе не числятся», – отметили в полиции.

В отношении 62-летней горожанки была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Санкцией указанной статьи грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.