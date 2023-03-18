У туркестанских браконьеров изъяли 160 кг рыбы
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Полицейские пресекли незаконную добычу и оборот рыбы в Туркестанской области, передает Кazpravda.kz.
Изъято 160 кг незаконно выловленной рыбы.
На участке Аккум, возле Шардаринского водохранилища, стражи порядка остановили автомобиль Volkswagen Passat и проверили у водителя документы.
В ходе осмотра багажника авто было обнаружено 3 мешка незаконно выловленной рыбы. Также у подозреваемого изъяли надувную лодку и рыболовные снасти.
Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК. Проводится досудебное расследование.