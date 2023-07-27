У водителя автобуса остановилось сердце за рулем в Астане

Других пострадавших в результате происшествия нет.

Скриншот с видео instagram.com/astana_sergek

В Астане произошло ДТП с автобусом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации компании "City Transportation Systems", 27 июля в 10:20 водитель автобуса №2 автопарка №7, следуя по маршруту, на проспекте Богенбай батыра, на остановочном пункте "Бейбитшилик" по направлению ТД "Алем", потерял сознание. Общественный транспорт наехал на ограждение и столб освещения, а затем оказался на пешеходном тротуаре.

Водителя 1961 года рождения доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался. Предварительная причина смерти – остановка сердца.

Отмечается, что стаж работы мужчины на пассажирском транспорте – более 15 лет. Водитель работал второй день после выходного. Время прохождения предрейсового медицинского осмотра – 5:54 с допуском на линию.

Других пострадавших в результате происшествия нет.

Как отметили в Департаменте полиции столицы, скорость автобуса не превышала 40 км/час. Пассажиры не пострадали.

По факту проводится дознание.

"На момент ДТП на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Бейбитшилик все необходимые технические средства регулирования дорожного движения находились в исправном состоянии. Кроме того, по проспекту Богенбай батыра есть выделенная полоса для маршрутных транспортных средств", – добавили в полиции.