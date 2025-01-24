Убившего солдата лейтенанта осудили на 13 лет тюрьмы

В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам рассмотрено уголовное дело в отношении лейтенанта обвиняемого в убийстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Военный суд

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сентябре прошлого года командир взвода из вверенного ему пистолета ПМ застрелил рядового.

Вина подсудимого доказана видеозаписями, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертизы.

Подсудимый признал вину частично. По его словам, у него не было намерения убивать. Лейтенант сослался на неосторожность при использовании оружия. Гособвинитель просил назначить 13 лет лишения свободы.



Потерпевшие просили наказать подсудимого по всей строгости закона. Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы. Он также лишен воинского звания. В пользу потерпевшей взыскан моральный и материальный вред в размере 20 млн тенге.



Приговор суда не вступил в законную силу. Напомним, что солдат-срочник погиб 7 сентября 2024 года во время сборов на полигоне в Мангистау.