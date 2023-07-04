Участие Токаева в заседании Совета глав государств ШОС – самое главное

Президент, Международное сотрудничество, Политика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит состоялся в формате видеоконференции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

В своем выступлении глава государства выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за успешное председательство его страны в ШОС.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Ирана Ибрахима Раиси с обретением его страной полноправного статуса государства – члена ШОС, а также отметил, что близится к завершению и процесс вступления в организацию Беларуси.

"Шанхайская организация сотрудничества по праву пользуется высоким международным авторитетом и является успешным многосторонним объединением. Охватывая практически половину населения планеты, ШОС является уникальной евразийской организацией с обширной повесткой дня. На долю наших государств приходится четверть мирового ВВП и более 15% мировой торговли. Уверен, обладая значительным политическим влиянием, существенными экономическими возможностями и колоссальными человеческими ресурсами, ШОС способна внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление современных вызовов человечества. В условиях кардинальной трансформации глобального миропорядка мы являемся свидетелями беспрецедентного роста геополитической напряженности, усиления торговых и санкционных войн и многих других современных вызовов. Обыденным становится подрыв основ международного права и его важного принципа – равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности. В этой связи нам необходимо сохранять приверженность формированию более представительного, демократического и многополярного мира при центральной и координирующей роли ООН", – подчеркнул лидер Казахстана.

Президент отметил, что как государство, стоявшее у истоков создания ШОС, Казахстан в рамках предстоящего председательства в этой авторитетной организации продолжит повышать ее глобальную роль, содействуя укреплению дружбы и добрососедства на пространстве ШОС. Глава государства представил приоритеты, которые будут иметь стратегическое значение для всех государств – членов организации.

Наряду с этим глава государства отметил, что сегодня ШОС уверенно вступила на путь обновления. По его словам, в совместной работе по укреплению потенциала Организации все усилия следует направить на реализацию имеющихся договоренностей.

"ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно с взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов наших народов. Считаю, настало время для принятия новой Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства. Новая Стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям нашего взаимодействия. Дальнейшее совершенствование деятельности организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации ШОС к современным реалиям. Предлагаю к следующему Саммиту в Астане принять Концепцию усиления потенциала ШОС с должным учетом казахстанских предложений, направленных на достижение именно этой цели. Опираясь на опыт других международных организаций, считаю важным создать Совет постоянных представителей при ШОС, наделив их необходимыми полномочиями полноценно представлять интересы наших государств. Мы должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности. Принимая эстафету председательства, мы продолжим со всеми государствами, вне зависимости от их статуса в организации, активную и плодотворную работу во благо дальнейшего укрепления безопасности, мира и процветания на пространстве ШОС", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Он пригласил глав государств – членов ШОС принять участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Астане в следующем году.

На заседании также выступили премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, главы государств-наблюдателей: президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и почетный гость - президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

По итогам заседания были приняты Нью-Делийская декларация и ряд документов.

 

#Токаев #ШОС #заседание

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