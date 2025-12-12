В Узункольском районе участковый инспектор Арман Раимбеков проявил профессионализм и оперативность при розыске 75-летнего жителя села Троебратское Николая Хаврева, который 9 декабря ушел утром на рыбалку и не вернулся домой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сообщение о его исчезновении поступило от дочери пенсионера. Учитывая суровые погодные условия и то, что ранее мужчина уже попадал в подобную ситуацию, участковый незамедлительно организовал поиски. Информация о пропаже быстро распространилась среди сельчан, и местные жители присоединились к поиску. Инспектор вызвал бригаду скорой помощи и вместе с дочерью пропавшего и односельчанами направился к озеру. Из-за наступившей темноты, высокой растительности и сильного мороза поиски осложнялись.

Когда часть людей начала переохлаждаться, участковый настоял на том, чтобы они вернулись для обогрева, а сам продолжил обследование местности. В камышах он обнаружил след от полозьев саней и примятый снег, что указывало на возможный маршрут рыбака. Спустя три с половиной часа непрерывных поисков инспектор заметил в снегу темное пятно, которым оказался лежащий без сознания пенсионер. Его нога была запутана в проводах “электропастуха”, что лишило возможности самостоятельно выбраться. Участковый освободил мужчину и передал медикам, ожидавшим неподалеку. По информации Узункольской районной больницы, пациент поступил в тяжелом состоянии, был сразу госпитализирован и осмотрен специалистами.

Медики отмечают, что промедление могло привести к трагическому исходу. В настоящее время пенсионер находится в стационаре и идет на поправку. Дочь пострадавшего выразила Арману Раимбекову благодарность за оперативность и профессиональные действия, подчеркнув, что именно благодаря его вмешательству жизнь ее отца была спасена. Жители села характеризуют участкового как компетентного и отзывчивого сотрудника, который поддерживает постоянный контакт с населением и готов прийти на помощь в любой ситуации.

Арман Раимбеков служит в полиции почти 14 лет и воспитывает троих детей. Случившееся подтверждает, что своевременное реагирование, профессиональные навыки и взаимодействие с местным сообществом играют ключевую роль в предотвращении трагедий и обеспечении безопасности граждан.