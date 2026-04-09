Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр вручил награды от имени Президента Казахстана сотрудникам государственных органов и представителям авиационной отрасли, принявших участие в эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Сегодня состоялась церемония награждения представителей авиационной отрасли, внесших значительный вклад в организацию и проведение эвакуационных мероприятий в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока.

К наградам были представлены сотрудники государственных органов и организаций, авиакомпаний, аэропортов, члены летных экипажей, специалисты наземных служб и другие представители отрасли.

«Хочу отметить, что вся работа была организована четко и слаженно. Уверен, что эти заслуженные ордена, медали и благодарность Президента станут для вас дополнительным стимулом к дальнейшему профессиональному росту, совершенствованию имеющихся и обретению новых навыков и знаний, которые позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться во имя процветания нашей Родины», — сказал Роман Скляр.

Напомним, в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока по поручению Главы государства была оперативно организована масштабная работа по возвращению казахстанских граждан.

В период с 3 по 13 марта было выполнено 66 рейсов, на родину возвращены 10 275 граждан нашей страны. Перевозки осуществлялись авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia по маршрутам из Дубая, Шарджи, Джидды, Медины и Маската в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент.

Награждены:

Орденом «Құрмет»

Талгат Ахметов – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана»

Олег Колесников – шеф-пилот акционерного общества «Эйр Астана»;

Александр Небога – вице-президент акционерного общества «Эйр Астана».

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

Ануар Боранбаев – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Серик Жексембаев – инженер по техническому обслуживанию воздушного судна В1 АО «Эйр Астана»;

Тахиржан Искаков – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;

Мухтор Искандаров – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Сергей Комнатный – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Максим Межевий – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Евгений Мустафин – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;

Клим Пак – менеджер акционерного общества «Эйр Астана»;

Андрей Самойлов – директор коммерческого комплекса по нерегулярному расписанию акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Мирас Темирбеков – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».

Рауан Мынбаев – собственный корреспондент телеканала «24KZ» АО «Агентство Хабар»;

Сергей Халдеев – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана».

Медалью «Шапағат»

Алибек Алмабеков – председатель некоммерческой организации «Qazaqstan Business Council» в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Нагрудным значком «Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы»

Ербол Избергенов – заместитель акима Мангистауской области;

Салтанат Томпиева – председатель Комитета гражданской авиации МТ РК;

Абдул Рахим Мохд Низам Бин – менеджер по стандартам производства акционерного общества «Эйр Астана»;

Алишер Абдыгалиев – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Абду Арлен – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Владимир Бондарев – региональный менеджер по наземному обслуживанию акционерного общества «Эйр Астана;

Асылхан Есилов – директор Корпоративного фонда «Туристік Қамқор» МТС РК;

Руслан Зулхарнай – техник по техническому обслуживанию воздушного судна В1 акционерного общества «Эйр Астана»;

Дмитрий Коробов – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Николай Кунле – директор летной службы акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Денис Козбағаров – менеджер по обеспечению соответствия стандартам безопасности полетов акционерного общества «Эйр Астана»;

Сулейман Мирзаев – начальник отдела продаж коммерческого комплекса по нерегулярному расписанию акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;

Жанар Пономарева – заместитель менеджера оперативного планирования экипажей акционерного общества «Эйр Астана»;

Инна Рей – председатель Корпоративного фонда «Туристік Қамқор» МТС РК;

Станислав Рясков – заместитель начальника производственно-диспетчерской службы АО «Авиакомпания «SCAT»;

Арман Сатимов – генеральный директор компании «White stone»;

Сабыржан Тастембеков – старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС;

Жаныл Умбетиярова – председатель правления акционерного общества «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» в городе Атырау;

Ксения Черепанова – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».

Благодарность Президента РК

Талгат Ластаев – вице-министр транспорта;

Болысхан Нугманов – начальник отдела пограничного контроля Управления пограничного контроля «Алматы» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

Биниш Тандаямпарамбат – менеджер по обслуживанию в аэропорту АО «Эйр Астана»;

Белла Тормышева – вице-президент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».

Благодарственным письмом Президента РК