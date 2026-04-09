Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр вручил награды от имени Президента Казахстана сотрудникам государственных органов и представителям авиационной отрасли, принявших участие в эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Сегодня состоялась церемония награждения представителей авиационной отрасли, внесших значительный вклад в организацию и проведение эвакуационных мероприятий в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока.
К наградам были представлены сотрудники государственных органов и организаций, авиакомпаний, аэропортов, члены летных экипажей, специалисты наземных служб и другие представители отрасли.
«Хочу отметить, что вся работа была организована четко и слаженно. Уверен, что эти заслуженные ордена, медали и благодарность Президента станут для вас дополнительным стимулом к дальнейшему профессиональному росту, совершенствованию имеющихся и обретению новых навыков и знаний, которые позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться во имя процветания нашей Родины», — сказал Роман Скляр.
Напомним, в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока по поручению Главы государства была оперативно организована масштабная работа по возвращению казахстанских граждан.
В период с 3 по 13 марта было выполнено 66 рейсов, на родину возвращены 10 275 граждан нашей страны. Перевозки осуществлялись авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia по маршрутам из Дубая, Шарджи, Джидды, Медины и Маската в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент.
Награждены:
Орденом «Құрмет»
- Талгат Ахметов – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана»
- Олег Колесников – шеф-пилот акционерного общества «Эйр Астана»;
- Александр Небога – вице-президент акционерного общества «Эйр Астана».
Медалью «Ерен еңбегі үшін»
- Ануар Боранбаев – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
- Серик Жексембаев – инженер по техническому обслуживанию воздушного судна В1 АО «Эйр Астана»;
- Тахиржан Искаков – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;
- Мухтор Искандаров – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
- Сергей Комнатный – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
- Максим Межевий – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
- Евгений Мустафин – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;
- Клим Пак – менеджер акционерного общества «Эйр Астана»;
- Андрей Самойлов – директор коммерческого комплекса по нерегулярному расписанию акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
- Мирас Темирбеков – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».
- Рауан Мынбаев – собственный корреспондент телеканала «24KZ» АО «Агентство Хабар»;
- Сергей Халдеев – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана».
Медалью «Шапағат»
- Алибек Алмабеков – председатель некоммерческой организации «Qazaqstan Business Council» в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).
Нагрудным значком «Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы»
- Ербол Избергенов – заместитель акима Мангистауской области;
- Салтанат Томпиева – председатель Комитета гражданской авиации МТ РК;
- Абдул Рахим Мохд Низам Бин – менеджер по стандартам производства акционерного общества «Эйр Астана»;
- Алишер Абдыгалиев – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
- Абду Арлен – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
- Владимир Бондарев – региональный менеджер по наземному обслуживанию акционерного общества «Эйр Астана;
- Асылхан Есилов – директор Корпоративного фонда «Туристік Қамқор» МТС РК;
- Руслан Зулхарнай – техник по техническому обслуживанию воздушного судна В1 акционерного общества «Эйр Астана»;
- Дмитрий Коробов – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
- Николай Кунле – директор летной службы акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
- Денис Козбағаров – менеджер по обеспечению соответствия стандартам безопасности полетов акционерного общества «Эйр Астана»;
- Сулейман Мирзаев – начальник отдела продаж коммерческого комплекса по нерегулярному расписанию акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
- Жанар Пономарева – заместитель менеджера оперативного планирования экипажей акционерного общества «Эйр Астана»;
- Инна Рей – председатель Корпоративного фонда «Туристік Қамқор» МТС РК;
- Станислав Рясков – заместитель начальника производственно-диспетчерской службы АО «Авиакомпания «SCAT»;
- Арман Сатимов – генеральный директор компании «White stone»;
- Сабыржан Тастембеков – старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС;
- Жаныл Умбетиярова – председатель правления акционерного общества «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» в городе Атырау;
- Ксения Черепанова – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».
Благодарность Президента РК
- Талгат Ластаев – вице-министр транспорта;
- Болысхан Нугманов – начальник отдела пограничного контроля Управления пограничного контроля «Алматы» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;
- Биниш Тандаямпарамбат – менеджер по обслуживанию в аэропорту АО «Эйр Астана»;
- Белла Тормышева – вице-президент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».
Благодарственным письмом Президента РК
- Талғат Шаймарданов – офицер пограничного контроля «Алматы» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;
- Сарвиноз Эрматбаева – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».