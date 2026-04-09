Участникам эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока вручили госнаграды

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр вручил награды от имени Президента Казахстана сотрудникам государственных органов и представителям авиационной отрасли, принявших участие в эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Сегодня состоялась церемония награждения представителей авиационной отрасли, внесших значительный вклад в организацию и проведение эвакуационных мероприятий в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока.

К наградам были представлены сотрудники государственных органов и организаций, авиакомпаний, аэропортов, члены летных экипажей, специалисты наземных служб и другие представители отрасли.

«Хочу отметить, что вся работа была организована четко и слаженно. Уверен, что эти заслуженные ордена, медали и благодарность Президента станут для вас дополнительным стимулом к дальнейшему профессиональному росту, совершенствованию имеющихся и обретению новых навыков и знаний, которые позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться во имя процветания нашей Родины», — сказал Роман Скляр.

Напомним, в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока по поручению Главы государства была оперативно организована масштабная работа по возвращению казахстанских граждан.

В период с 3 по 13 марта было выполнено 66 рейсов, на родину возвращены 10 275 граждан нашей страны. Перевозки осуществлялись авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia по маршрутам из Дубая, Шарджи, Джидды, Медины и Маската в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент.

Награждены:

Орденом «Құрмет»

  • Талгат Ахметов  – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана»
  • Олег Колесников – шеф-пилот акционерного общества «Эйр Астана»;
  • Александр Небога – вице-президент акционерного общества «Эйр Астана».

 Медалью «Ерен еңбегі үшін» 

  • Ануар Боранбаев – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
  • Серик Жексембаев – инженер по техническому обслуживанию воздушного судна В1 АО «Эйр Астана»;
  • Тахиржан Искаков – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;
  • Мухтор Искандаров – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
  • Сергей Комнатный – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
  • Максим Межевий – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
  • Евгений Мустафин – спасатель-медицинский брат республиканского государственного учреждения «Республиканская служба спасения «Барыс»» МЧС РК;
  • Клим Пак – менеджер акционерного общества «Эйр Астана»;
  • Андрей Самойлов – директор коммерческого комплекса по нерегулярному расписанию акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
  • Мирас Темирбеков – командир воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «SCAT». 
  • Рауан Мынбаев – собственный корреспондент телеканала «24KZ» АО «Агентство Хабар»;
  • Сергей Халдеев – директор департамента акционерного общества «Эйр Астана».

Медалью «Шапағат»

  • Алибек Алмабеков – председатель некоммерческой организации «Qazaqstan Business Council» в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Нагрудным значком «Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы»

  • Ербол Избергенов – заместитель акима Мангистауской области;
  • Салтанат Томпиева – председатель Комитета гражданской авиации МТ РК;
  • Абдул Рахим Мохд Низам Бин – менеджер по стандартам производства акционерного общества «Эйр Астана»;
  • Алишер Абдыгалиев – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»; 
  • Абду Арлен – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
  • Владимир Бондарев – региональный менеджер по наземному обслуживанию акционерного общества «Эйр Астана; 
  • Асылхан Есилов – директор Корпоративного фонда «Туристік Қамқор» МТС РК;
  • Руслан Зулхарнай – техник по техническому обслуживанию воздушного судна В1 акционерного общества «Эйр Астана»;
  • Дмитрий Коробов – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
  • Николай Кунле – директор летной службы акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
  • Денис Козбағаров – менеджер по обеспечению соответствия стандартам безопасности полетов акционерного общества «Эйр Астана»;
  • Сулейман Мирзаев – начальник отдела продаж коммерческого комплекса по нерегулярному расписанию акционерного общества «Авиакомпания «SCAT»;
  • Жанар Пономарева – заместитель менеджера оперативного планирования экипажей акционерного общества «Эйр Астана»;
  • Инна Рей – председатель Корпоративного фонда «Туристік Қамқор» МТС РК;
  • Станислав Рясков – заместитель начальника производственно-диспетчерской службы АО «Авиакомпания «SCAT»;
  • Арман Сатимов – генеральный директор компании «White stone»;
  • Сабыржан Тастембеков   – старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС;
  • Жаныл Умбетиярова – председатель правления акционерного общества «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» в городе Атырау;
  • Ксения  Черепанова – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».  

Благодарность Президента РК

  • Талгат Ластаев – вице-министр транспорта;
  • Болысхан Нугманов – начальник отдела пограничного контроля Управления пограничного контроля «Алматы» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;
  • Биниш Тандаямпарамбат – менеджер по обслуживанию в аэропорту АО «Эйр Астана»;
  • Белла Тормышева – вице-президент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».

Благодарственным письмом Президента РК

  • Талғат Шаймарданов – офицер пограничного контроля «Алматы» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;
  • Сарвиноз Эрматбаева – бортпроводник акционерного общества «Авиакомпания «SCAT».
#президент #рейсы #эвакуация #госнаграды #Ближний Восток #Роман Скляр

