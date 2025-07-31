Участок дороги в СКО перекрыли из-за непогоды и загруженности

Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

В Северо-Казахстанской области временно ограничено движение на участке трассы «Тимирязево – Сарыколь – граница области», передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 13:00 часов 31 июля в связи с обильными осадками и повышенной интенсивностью транспортного потока введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге республиканского значения «Тимирязево – Сарыколь – граница области» (0–30 км) — на участке от села Тимирязево до границы с Костанайской областью.

Для объезда рекомендовано использовать альтернативные маршруты:

• KAZ03: «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (в объезд) – граница РФ (Кайрак)» — км 553–768;
• KAZ13: «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» — км 673–786;
• KZ15-05: «Волошинка – Сергеевка – Тимирязево» — км 56–119.

Ориентировочное время возобновления движения — 15:00 часов 2 августа 2025 года.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и соблюдать меры безопасности на дорогах.

#СКО #дороги #объезд

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