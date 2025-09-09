Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Кажымукана Мунайтпасова на участке от пр. Тауелсиздик до пр. М. Жумабаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 9 по 12 сентября частно перекроют движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.