Ученые открыли новый механизм формирования тканей животных

Немецкие ученые из Института молекулярной клеточной биологии и генетики Макса Планка обнаружили механизм, отвечающий за переход живых тканей из плоских форм в объемные, передает Kazpravda.kz

Фото: Report

Как сообщает Report, исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Для этого специалисты изучили развитие плодовой мушки Drosophila и ее крылового дискового мешочка, который переходит от неглубокой куполообразной формы к изогнутой складке и позже становится крылом взрослой мухи.

Исследователи разработали метод измерения трехмерных изменений формы и анализа поведения клеток во время этого процесса. Используя физическую модель, основанную на программировании формы, они обнаружили, что движения и перегруппировки клеток играют ключевую роль в формировании ткани.

Чтобы подтвердить, что перестроенные клетки являются основной причиной выворачивания кармана, ученые проверили это, уменьшив движение клеток, что, в свою очередь, вызвало проблемы с процессом формирования ткани.

Эти инструменты помогают нам понять, как животная ткань трансформирует свою форму и размер в трех измерениях, отметили специалисты.