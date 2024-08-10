Ученые открыли новый механизм формирования тканей животных

Наука
12

Немецкие ученые из Института молекулярной клеточной биологии и генетики Макса Планка обнаружили механизм, отвечающий за переход живых тканей из плоских форм в объемные, передает Kazpravda.kz

Фото: Report

Как сообщает Report, исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Для этого специалисты изучили развитие плодовой мушки Drosophila и ее крылового дискового мешочка, который переходит от неглубокой куполообразной формы к изогнутой складке и позже становится крылом взрослой мухи.

Исследователи разработали метод измерения трехмерных изменений формы и анализа поведения клеток во время этого процесса. Используя физическую модель, основанную на программировании формы, они обнаружили, что движения и перегруппировки клеток играют ключевую роль в формировании ткани.

Чтобы подтвердить, что перестроенные клетки являются основной причиной выворачивания кармана, ученые проверили это, уменьшив движение клеток, что, в свою очередь, вызвало проблемы с процессом формирования ткани.

Эти инструменты помогают нам понять, как животная ткань трансформирует свою форму и размер в трех измерениях, отметили специалисты.

#наука #насекомые #ткани животных

Популярное

Все
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Размышления накануне праздника
Вкладывали не в дороги, а в свои карманы
Служить Отечеству и помнить о духовном
Современные атомные станции надежны и безопасны
Жителей Актау приглашают на общегородской субботник
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Петропавловск на грани мусорного коллапса
Появится парк на «Колесных рядах»
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Необходимо выступать единым фронтом
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
День Абая отмечается в Казахстане
Токаев наградил лучших строителей Казахстана
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Олимпиада: программа выступления казахстанцев 10 августа
АЭС: мирный атом во благо человечества
Строить можно на века, если есть хорошие учителя
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Растаявшие ледники в Андах указали на начало новой эпохи
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Взрыв произошел на гоночной трассе в Германии
500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за день
С мечтой о родном шаныраке
Мощные пожары бушуют в Боливии
Конкурс «По пути Абая» стартовал в Астане
Трамп планирует провести дебаты с Харрис 4 сентября на площадке Fox News
Принц и принцесса Иордании впервые стали родителями
Ручей Сарыбулак восстанавливают в столице
Расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпиаде на сегодня
Первое заседание Казахстанско-Узбекистанского экспертного совета прошло в Астане
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации

Читайте также

Казахстанская школьница прошла стажировку в NASA
Задачи перед научной средой ставит производство – Саясат Ну…
Tik Tok-учитель провел рэп-экскурсию по угольной шахте
Хранилище для биообразцов хотят создать на Луне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]