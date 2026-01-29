Учет животных: выявлены расхождения

Сельское хозяйство
97
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

На юге республики выявлены расхождения между данными базы идентификации и реальным поголовьем сельскохозяйственных животных. Несоответствия установлены в ходе проведенного в 2024–2025 годах комплексного исследования АПК области.

фото автора

Проверка охватывала четыре ключевых направления: уточнение фактического количества сельскохозяйственных животных, анализ целевого использования пастбищных угодий, контроль налоговой дисциплины среди получателей субсидий, а также эффективность господдержки животноводства.

По состоянию на 1 января текущего года расхождения с базой идентификации животных зафиксированы по всей Туркестанской области. В среднем они составили 8% по крупному рогатому скоту и 6% по козам, овцам и лошадям. В отдельных районах и городах эти показатели значительно превысили средний областной уровень. И только по поголовью верблюдов несоответствий не выявлено.

Итоги исследования были рассмотрены на специальном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова. Глава региона поставил задачу навести порядок с учетом в сфере животноводства и ужесточить налоговую дисциплину.

Особое внимание, по словам руководителя региона, необходимо уделить достоверности статистических данных, использованию пастбищных угодий и уплате налогов хозяйствами, получающими государственную поддержку. Ответственным госорганам поручено ускорить работу и усилить контроль.

– Проведенные исследования и анализ пока не дали ожидаемых положительных результатов, – отметил Нуралхан Кушеров. – Требуется строгий контроль информации, предоставляемой статистическим органам, а также утверждение нового поэтапного плана идентификации скота.

Рабочей группой установлено, что на 335,8 тыс. га пастбищных угодий, принадлежащих 2 271 землепользователю, отсутствует зарегистрированный скот. Совместно с районными и городскими акима­тами проведена работа по уточнению данных, утвержден план по возврату 187,3 тыс. га пастбищ в госсобственность, разработан график его поэтапной реализации.

Кроме того, в 2024 году по поручению акима области были проведены проверки по вопросам надлежащего использования земель. В результате выявлено 1 542 владельца, не использующих по назначению 302,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. И это при том, что сотни фермеров не могут развивать животноводство, ибо нет свободных выпасов. В адрес нарушителей согласно действующему законодательству направлены соответствующие уведомления.

В целом за 2024–2025 годы в государственную собственность по области возвращено 293,3 тыс. га пастбищных угодий: 68,2 тыс. га в 2024 году и 225,1 тыс. га в 2025-м. В дальнейшем планируется выделить 161,9 тыс. га земли, расположенной вблизи населенных пунктов, в качестве государственных пастбищ для нужд сельских акиматов.

Отдельного внимания требуют вопросы субсидирования и налоговой дисциплины. В 2024 году государственные субсидии в сфере животноводства получили 10 310 человек, из них 2 476 получателей своих налоговых обязательств не исполнили. По итогам разъяснительной и контроль­ной работы 1 870 фермеров погасили задолженность, перечис­лив в бюджет 58,5 млн тенге.

Завершая совещание, аким облас­ти поручил продолжить инвентаризацию поголовья скота, обеспечить гармонизацию баз данных и статистической отчетности, возврат неис­пользуемых пастбищных угодий в государственную собственность, а также системный анализ субсидирования и налоговых пос­туплений.

По словам Нуралхана Кушерова, порядок в животноводстве и прозрачность господдержки напрямую влияют на устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона.

#сельское хозяйство #АПК #КРС #поголовье

Популярное

Все
Болельщиков станет больше
Экспонат из Книги Гиннесса
Искусство, которое лечит
Наживался на золоте
Елена и Анна – в полуфинале
Каркас работы современного следователя
Подписали меморандум о сотрудничестве
За каждое слово в ответе!
У защитников природы всегда много дел
Планы грандиозные, исполнение – не очень
За словом следует дело
Если мусор не убирать, то и космический мониторинг не поможет
Без отрыва от производства
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Будет построена объездная дорога
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
Расширяя образовательные горизонты
158 шагов ради будущего
К знаниям – без преград
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Рысь в лесу – хороший знак
Глава государства подписал Устав Совета мира
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
В крепкой связке с производством
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
Воинской части – 65 лет
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Племенные нетели доставлены самолетом
Новые госуслуги в сфере земельных отношений запустили в Каз…
Регионам поставили задачу увеличить посевы овощей и кукурузы
В статусе ведущего молочного региона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]