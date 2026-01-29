Проверка охватывала четыре ключевых направления: уточнение фактического количества сельскохозяйственных животных, анализ целевого использования пастбищных угодий, контроль налоговой дисциплины среди получателей субсидий, а также эффективность господдержки животноводства.

По состоянию на 1 января текущего года расхождения с базой идентификации животных зафиксированы по всей Туркестанской области. В среднем они составили 8% по крупному рогатому скоту и 6% по козам, овцам и лошадям. В отдельных районах и городах эти показатели значительно превысили средний областной уровень. И только по поголовью верблюдов несоответствий не выявлено.

Итоги исследования были рассмотрены на специальном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова. Глава региона поставил задачу навести порядок с учетом в сфере животноводства и ужесточить налоговую дисциплину.

Особое внимание, по словам руководителя региона, необходимо уделить достоверности статистических данных, использованию пастбищных угодий и уплате налогов хозяйствами, получающими государственную поддержку. Ответственным госорганам поручено ускорить работу и усилить контроль.

– Проведенные исследования и анализ пока не дали ожидаемых положительных результатов, – отметил Нуралхан Кушеров. – Требуется строгий контроль информации, предоставляемой статистическим органам, а также утверждение нового поэтапного плана идентификации скота.

Рабочей группой установлено, что на 335,8 тыс. га пастбищных угодий, принадлежащих 2 271 землепользователю, отсутствует зарегистрированный скот. Совместно с районными и городскими акима­тами проведена работа по уточнению данных, утвержден план по возврату 187,3 тыс. га пастбищ в госсобственность, разработан график его поэтапной реализации.

Кроме того, в 2024 году по поручению акима области были проведены проверки по вопросам надлежащего использования земель. В результате выявлено 1 542 владельца, не использующих по назначению 302,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. И это при том, что сотни фермеров не могут развивать животноводство, ибо нет свободных выпасов. В адрес нарушителей согласно действующему законодательству направлены соответствующие уведомления.

В целом за 2024–2025 годы в государственную собственность по области возвращено 293,3 тыс. га пастбищных угодий: 68,2 тыс. га в 2024 году и 225,1 тыс. га в 2025-м. В дальнейшем планируется выделить 161,9 тыс. га земли, расположенной вблизи населенных пунктов, в качестве государственных пастбищ для нужд сельских акиматов.

Отдельного внимания требуют вопросы субсидирования и налоговой дисциплины. В 2024 году государственные субсидии в сфере животноводства получили 10 310 человек, из них 2 476 получателей своих налоговых обязательств не исполнили. По итогам разъяснительной и контроль­ной работы 1 870 фермеров погасили задолженность, перечис­лив в бюджет 58,5 млн тенге.

Завершая совещание, аким облас­ти поручил продолжить инвентаризацию поголовья скота, обеспечить гармонизацию баз данных и статистической отчетности, возврат неис­пользуемых пастбищных угодий в государственную собственность, а также системный анализ субсидирования и налоговых пос­туплений.

По словам Нуралхана Кушерова, порядок в животноводстве и прозрачность господдержки напрямую влияют на устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона.