Он сдает кровь с 1988 года, а теперь учит детей говорить о том, о чем большинство молчит – о посмертном донорстве и долге перед жизнью. Есть люди, у которых группа крови действительно «на рукаве». Не как метафора, а как знак внутреннего рыцарства – служения жизни.

Жанат Есенгельдинов, учитель географии средней школы № 1 города Тайынша, не просто объясняет детям, где течет Амазонка и почему меняется климат. Он показывает им, что доброта – это тоже стихия, у которой есть свои русла, свои притоки и своя великая сила.

В школе он работает 32-й год. Работа нравится. Никогда не жалел, что стал учителем. И недавно вошел в число лучших преподавателей Казахстана, став победителем конкурса «Лучший педагог-2025». Он прошел все три ступени: районную, областную и республиканскую. На заключительном этапе в Астане проводил урок о геоинформационных системах. Сложнейшая тема, но столичные девятиклассники работали с азартом, а сам педагог – не читал лекцию, а вел урок как настоящий фасилитатор, направляющий и вдохновляющий.

Фасилитатор, если простыми словами, это человек, который помогает группе людей эффективно общаться и приходить к результатам, то есть организует разговор так, чтобы все участники могли высказать мнение и услышать друг друга.

– Самое главное, – говорит он, – чтобы дети не просто слушали, а думали. Урок – это не диктовка, это путь, который мы проходим вместе.

Урок Жаната Еслямовича в девятом классе столичной гимназии № 97 оценили в 42 балла из 50. А награду победителям вручала сама министр просвещения. Скромный северянин признается: не тщеславен, но почувствовал радость – не от признания, а от того, что жизнь прожита не зря.

– Спасибо администрации гимназии, учителю географии и классному руководителю девятого «Д», спасибо ученикам. Мой успех не мог состояться без поддержки семьи и коллег! Спасибо всем! – благодарит учитель.

Жанат Есенгельдинов признался также, что до конкурса в Астане считал себя уверенным в себе педагогом. А в столице вдруг почувствовал, что он словно солдат-новобранец. Но останавливаться было поздно. В итоге – победил. За что искренне благодарен всем, кто помогал, в том числе лучшим педагогам страны прошлых лет. Это Грязнов Юрий Петрович – учитель физики и информатики из Шымкента, Нестеренко Анжелика Викторовна – учитель географии (область Жетысу), Хлыбов Андрей Леонидович – учитель географии (Астана), Бородай Виктория Викторовна – гимназия «ЛОРД» (Петропавловск), Фаткулина Рената Маликовна – учитель географии (область Жетысу), Жукова Наталья Викторовна – учитель географии (Петропавловск).

– Самое главное, я благодарен своим ученикам, – подчеркивает Жанат Еслямович. – Многие из них стали отличными врачами, учителями, инженерами, рабочими.

Впрочем, Жанат Есенгельдинов известен не только как педагог. Он – Почетный донор Северо-Казахстанской области. Впервые сдал кровь весной 1988 года, будучи студентом.

– Первое донорство прошло в общежитии – по примеру своих однокурсников. Сдавал кровь и в армии. В 2004-м переехал в Тайыншу, и с 2005 года, когда появилась база «Инфодонор», я стал постоянным безвозмездным донором. Четыре раза в год сдаю по 450 миллилитров крови. Никаких льгот, никакой выгоды. Просто есть осознание, что хочешь спасти чью-то жизнь, – делится он сокровенным.

За эти годы Жанат Есенгельдинов приобщил к донорству еще пять человек. Он волонтер Областного центра крови, Республиканского центра трансфузиологии и Центра по координации трансплантации.

Считать он не любит, но если сложить все донации, то выйдет около сорока литров крови. Еще три-четыре донации – и он сможет претендовать на звание Почетного донора республики. Но и без этого Жанат Еслямович уже стал человеком, чье имя стоит рядом с понятием «жить не для себя».

И вот что удивительно: его ученики перенимают не только знания, но и мировоззрение. Вместе они создают исследовательские проекты о помощи больным гемофилией, о посмертном донорстве. В таких темах наука переплетается с этикой.

– Я изучал опыт Беларуси, где нет очередей на трансплантацию, где донорство стало частью культуры. И понял: смерть – это не конец, если твои органы продолжают спасать других. Так почему мы боимся говорить об этом? В листе ожидания состоят свыше 400 казахстанцев, среди них более ста детей. Тема очень актуальная, но не все нас понимают...

Парадокс в том, что человек, который добровольно делится своей кровью, знает о жизни больше, чем те, кто боится говорить о смерти. Он учит, что кровь – это не только биология, это связь. И что география добра, как и география мира, бесконечна.

В мире, где все чаще меряются лайками и званиями, Жанат Есенгельдинов тихо приходит в донорский центр, закатывает рукав и говорит просто:

– Третья группа. Сегодня снова кому-то пригодится.

Пожалуй, что это и есть высшая педагогика – учить сердцем.