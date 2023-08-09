Удостоверение и паспорт: бесплатные услуги появились в терминалах документирования в ЦОНах

Цифровизация, Госуслуги
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Льготные категории казахстанцев могут бесплатно подавать заявку на получение паспорта и удостоверения личности через терминал документирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации «Правительство для граждан».

Фото: пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

Теперь льготные категории граждан могут подать заявку на получение паспорта и удостоверения личности без уплаты госпошлины через терминал документирования. Ранее это было возможно только через оператора ЦОНа.

После самостоятельного фотографирования и выбора фото терминал документирования не будет выдавать QR-код на оплату гражданам из льготных категорий.

От уплаты госпошлин освобождаются:

- герои Советского Союза, герои Социалистического Труда;

- награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, «Алтын қыран», «Отан», удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi»;

- многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа»;

- ветераны ВОВ и приравненные по льготам к ним лица;

- лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью;

- престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;

- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Напомним, что терминалы документирования есть в ЦОНе в Астане по улице Керей Жанибек хандар, 4 и в ЦОНе в Алматы по улице Маркова, 44.

Стоимость госпошлины за выдачу паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности – 690 тенге.

#госуслуги #цифровизация #документы #паспорт #удостоверение личности #Правительство для граждан #госкорпорация

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