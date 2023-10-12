УЕФА перенес матч отбора на Евро - 2024

Фото: uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проинформировал, что матч отборочного цикла чемпионата Европы - 2024 между сборными Косово и Израиля перенесен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча команд должна была состояться 15 октября в Приштине. Новая дата игры будет объявлена ​​позднее.

Отмечается, что матч отложен из-за решения израильской стороны запретить национальной сборной выезжать за границу.

Ранее УЕФА перенес все ближайшие матчи сборных Израиля после обострения конфликта с Палестиной.

В группе I после шести игр лидирует сборная Швейцарии (14 очков). За ней идут Румыния (12), Израиль (11), Беларусь (4), Косово (4), Андорра (2).