Угнанное авто на ходу остановил полицейский в Семее – видео

В Абайской области пьяный мужчина угнал автомобиль с парковки, но уехать на нем далеко ему не удалось, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео instagram.com/abai_department_police

Около 23:00 в полицию поступил сигнал об угоне автомобиля со двора дома по улице Глинки в городе Семее. Водитель оставил своего железного коня открытым на парковке.

Инспекторы батальона патрульной полиции по горячим следам установили местонахождение угнанного транспорта. Злоумышленник, завидев стражей порядка, прибавил скорость и попытался скрыться. Тогда полицейский на ходу остановил авто.

За рулем оказался не имеющий прав 27-летний местный житель, помимо прочего он был пьян и почти не мог стоять на ногах.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Злоумышленнику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.