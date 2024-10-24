Уголовное дело про пропаганде наркотиков через Telegram завели в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Алматы заблокировала 16 Telegram-каналов, где рекламировались и распространялись наркотики и психотропные вещества, передает Kazpravda.kz

В ходе проверки выявлено, что участникам помимо возможности покупки запрещенных веществ предлагали работу «закладчика». В результате судом удовлетворен иск прокурора Медеуского района о блокировке запрещенных ресурсов, их деятельность прекращена.

«Для привлечения виновных лиц к установленной ответственности надзорным органом начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров» и передано для дальнейшего расследования в полицию», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать о случаях выявления аналогичных интернет-ресурсов для их оперативной блокировки.

Ранее сообщалось, что подростку из Талдыкоргана грозит до 15 лет лишения свободы за работу наркокурьером.