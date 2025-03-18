Уголовное дело в отношении экс-судьи Жолмановой направлено в суд

Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшей судьи Жолмановой С. завершено, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более 1 миллиарда тенге.

В ходе расследования выявлено 48 эпизодов преступной деятельности, которые были объединены в одно производство.

По завершению расследования уголовное дело с обвинительным актом по части 4) пункта 2 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (мошенничество в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу.